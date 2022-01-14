Збірна України жахливо виступила в естафеті на Кубку світу з біатлону

Підготовленою до Олімпіади в жіночій збірній України підходить лише Юлія Джима

Наша команда фінішувала дев’ятою, поступившись навіть слабенькій команді Естонії

Жіноча збірна України з біатлону невдало провела естафетну гонку на етапі Кубку світу в німецькому Рупольдингу. Наша команда почала відставати з першого етапу і в підсумку опинилася аж на дев’ятій позиції. Причому стріляли жінки досить вдало, а поступалися суперницям на лижні.

Стартуючою була Ірина Петренко. Один промах на стрільбищі відкинув її на останнє, 23 місце, а естафету Юлії Джимі вона передала 21-ю.

Лідер нашої команди показала характер. Хоч і з одним додатковим патроном, вона змогла відіграти одразу сім місць, а хвилинне відставання від лідерів скоротити аж на 11 секунд.

Валя Семеренко продовжила піднімати команду вгору і завела її в топ-10. Відстань від топ-6 складала всього пів хвилини, які могла відіграти Анастасія Меркушина. На жаль, через хворобу наша біатлоністка поки що далека від гарної форми. Стріляла швидко, а ось бігти не могла і, як наслідок, залишила команду на тому місці, на якому й прийняла.

А впевнену перемогу в естафеті здобули француженки. Вони аж на 35 секунд випередили шведок.

16 січня біатлоністки проведуть гонку переслідування.

Олімпіада в Пекіні стартує 4 лютого.