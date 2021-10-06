Ф’юрі хоче підготувати Джошуа до бою з Усиком

Британець хоче допомогти співвітчизнику повернути чемпіонські пояси на туманний Альбіон

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) офіційно запропонував своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) допомогу в підготовці до поєдинку-реваншу з об'єднаним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

25 вересня в Лондоні Усик відібрав у Джошуа титули за версіями WBA Super, IBF і WBO. Бій-реванш має відбутися, орієнтовно, в лютому–березні наступного року.

«Якщо я готуватиму Джошуа до реваншу з Усиком, то він однозначно здобуде перемогу, – наводить слова Ф'юрі vringe. – Я офіційно пропоную йому свої послуги. Готовий тренувати його, готувати до бою-реваншу. Я навчу його битися».

Тайсон Ф'юрі вже цього уїк-енду, 9 жовтня, проведе третій бій з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером.

Тим часом Усик впевнений, що в реванші з Джошуа він виглядатиме ще краще.