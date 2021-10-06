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    Ф’юрі хоче підготувати Джошуа до бою з Усиком

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    Тайсон Ф'юрі хоче допомогти Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси у Велику Британію - Ф’юрі хоче підготувати Джошуа до бою з Усиком
    Тайсон Ф'юрі хоче допомогти Ентоні Джошуа повернути чемпіонські пояси у Велику Британію
    Фото з відкритих джерел

    Британець хоче допомогти співвітчизнику повернути чемпіонські пояси на туманний Альбіон

    Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі (30-0-1, 21 КО) офіційно запропонував своєму співвітчизнику Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) допомогу в підготовці до поєдинку-реваншу з об'єднаним чемпіоном світу українцем Олександром Усиком (19-0, 13 КО).

    25 вересня в Лондоні Усик відібрав у Джошуа титули за версіями WBA Super, IBF і WBO. Бій-реванш має відбутися, орієнтовно, в лютому–березні наступного року.

    «Якщо я готуватиму Джошуа до реваншу з Усиком, то він однозначно здобуде перемогу, – наводить слова Ф'юрі vringe. – Я офіційно пропоную йому свої послуги. Готовий тренувати його, готувати до бою-реваншу. Я навчу його битися».

    Тайсон Ф'юрі вже цього уїк-енду, 9 жовтня, проведе третій бій з ексчемпіоном WBC Деонтеєм Уайлдером.

    Тим часом Усик впевнений, що в реванші з Джошуа він виглядатиме ще краще.

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Ентоні Джошуа
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    Ф’юрі хоче підготувати Джошуа до бою з Усиком