  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    З єврокубків з тріском вилетів другий український клуб

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ковалівці ще не готові до змагань у Європі - З єврокубків з тріском вилетів другий український клуб
    Ковалівці ще не готові до змагань у Європі
    Фото з відкритих джерел

    Ковалівський «Колос» поступився суперникам з Казахстану

    Українські клуби втратили другу команду в єврокубках. Слідом за «Ворсклою», яка на попередньому етапі Ліги конференцій поступилася фінському ХІКу, третій за рангом єврокубковий турнір залишив ковалівський «Колос». Команда Руслана Костишина не змогла пройти карагандинський «Шахтар».

    Зустріч в Україні між цими суперниками завершилася внічию - 0:0. Не визначився переможець і в основний час в грі-відповіді в Казахстані - команди також голів не забивали. Довелося пробивати післяматчеві 11-метрові. Кращими в серії виявилися господарі. Їхній воротар зумів взяти одразу три пенальті.

    Таким чином, в єврокубках україну восени представлятимуть три команди. «Динамо» зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар», якщо пройде бельгійський «Генк», вийде в плей-оф раунд найсильнішої ліги континенту, а «Зоря» почне змагання з плей-оф Ліги Європи. В разі успіху клуб, який грає в Запоріжжі, перейде в груповий раунд турніру, якщо його спіткає невдача, то гратиме в Лізі конференцій.

    Читайте також:


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З єврокубків з тріском вилетів другий український клуб