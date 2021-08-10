З єврокубків з тріском вилетів другий український клуб

Ковалівці ще не готові до змагань у Європі

Ковалівський «Колос» поступився суперникам з Казахстану

Українські клуби втратили другу команду в єврокубках. Слідом за «Ворсклою», яка на попередньому етапі Ліги конференцій поступилася фінському ХІКу, третій за рангом єврокубковий турнір залишив ковалівський «Колос». Команда Руслана Костишина не змогла пройти карагандинський «Шахтар».

Зустріч в Україні між цими суперниками завершилася внічию - 0:0. Не визначився переможець і в основний час в грі-відповіді в Казахстані - команди також голів не забивали. Довелося пробивати післяматчеві 11-метрові. Кращими в серії виявилися господарі. Їхній воротар зумів взяти одразу три пенальті.

Таким чином, в єврокубках україну восени представлятимуть три команди. «Динамо» зіграє в груповому раунді Ліги чемпіонів. Донецький «Шахтар», якщо пройде бельгійський «Генк», вийде в плей-оф раунд найсильнішої ліги континенту, а «Зоря» почне змагання з плей-оф Ліги Європи. В разі успіху клуб, який грає в Запоріжжі, перейде в груповий раунд турніру, якщо його спіткає невдача, то гратиме в Лізі конференцій.



