Дебютант баскетбольної збірної України пропустить матч проти Іспанії



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Іссуф Санон (зліва) Фото: ФБУ

Іссуф Санон відправився у розташування свого клубу

Атакувальний захисник збірної України Іссуф Санон не допоможе національній команді у другій грі ігрового вікна кваліфікаційного турніру.

19-річний баскетболіст не поїхав до Іспанії, де наша команда протистоятиме місцевій збірній у межах відбору на ЧС-2019.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Справа у тому, що за домовленістю між «Олімпією» та ФБУ було заплановано, що Санон зіграє лише проти Словенії, після чого повернеться до табору клубу.

Це була умова словенської команди. Тож на матч проти Іспанії, який відбудеться 2 грудня, Санон не поїхав.

Молодий український баскетболіст, якого влітку під 44-м піком драфту обрав клуб НБА «Вашингтон Візардс», вдало дебютував у складі збірної України. Вийшовши з лави у матчі проти Словенії, Санон відіграв 15 хвилин, за які набрав 11 очок, зробив три перехоплення, дві передачі та підбирання (РЕ +14).

Нагадаємо, що матч Іспанія – Україна почнеться о 19:00.