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    Помер ексчемпіон світу з боксу, який переміг Мухаммеда Алі

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    Леон Спінкс помер у віці 67 років - Помер ексчемпіон світу з боксу, який переміг Мухаммеда Алі
    Леон Спінкс помер у віці 67 років

    Причиною смерті став рак, із яким боксер боровся останні п'ять років

    У віці 67 років помер колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Леон Спінкс.

    Про це повідомляє CNN.

    Зазначається, що причиною смерті став рак, із яким боксер боровся останні п'ять років.

    «В останні хвилини життя його дружина Бренда Глура Спінкс була поруч із ним. Через обмеження, пов'язані з коронавірусом, із ним були тільки близькі друзі та рідні», – повідомили джерела.

    Леон Спінкс народився в Сент-Луїсі, штат Міссурі. У 1976 році він виграв золоту медаль для США під час Олімпіади в Монреалі.

    У 1978 року в Лас-Вегасі він провів бій проти легендарного боксера Мухаммеда Алі та переміг його.

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    До слова, легендарний боксер Евандер Холіфілд в коментарі для TalkSport сказав, що зараз веде переговори з Майком Тайсоном про те, щоб провести поєдинок в цьому році.

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    Теги: США бокс смерть рак
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