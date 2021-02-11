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    «Слава Україні!». Кривдник шанувальника спецпризначенців РФ Ломаченка звернувся до українців

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    Відео зі словами американця було опубліковано спортивним юристом Миколою Ковальчуком - «Слава Україні!». Кривдник шанувальника спецпризначенців РФ Ломаченка звернувся до українців
    Відео зі словами американця було опубліковано спортивним юристом Миколою Ковальчуком

    Василь Ломаченко в соцмережах розміщував пропагандистське відео з російськими спецпризначенцями та заявляв, що українці і росіяни є одним народом

    Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі з боксу Теофімо Лопес, який в своєму останньому поєдинку переміг Василя Ломаченка, записав звернення до своїх українських фанатів.

    Відео зі словами американця було опубліковано в Instagram спортивним юристом Миколою Ковальчуком, який співпрацює з Лопесом.

    «Всім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанам і прихильникам з України. Слава Україні!», – заявив боксер.

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    Допис, поширений Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

    Нагадаємо, що Василь Ломаченко в соціальних мережах розміщував пропагандистське відео з російськими спецпризначенцями та заявляв, що українці і росіяни є одним народом.

    Також Ломаченко був одни з героїв документального пропагандистського фільму про московське православ’я «Здрастуй, брат, Христос Воскрес».

    Нагадаємо, що минулого року Ломаченко зазнав другої поразки в професійній кар’єрі у 16-ти проведених боях і втратив усі три чемпіонських пояси, якими раніше володів. Перемогу Лопеса одноголосно зафіксували усі три  судді.

    Теги: бокс Василь Ломаченко Теофімо Лопес
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