«Слава Україні!». Кривдник шанувальника спецпризначенців РФ Ломаченка звернувся до українців

Відео зі словами американця було опубліковано спортивним юристом Миколою Ковальчуком

Василь Ломаченко в соцмережах розміщував пропагандистське відео з російськими спецпризначенцями та заявляв, що українці і росіяни є одним народом

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі з боксу Теофімо Лопес, який в своєму останньому поєдинку переміг Василя Ломаченка, записав звернення до своїх українських фанатів.

Відео зі словами американця було опубліковано в Instagram спортивним юристом Миколою Ковальчуком, який співпрацює з Лопесом.

«Всім привіт. Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм фанам і прихильникам з України. Слава Україні!», – заявив боксер.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Mykola Kovalchuk (@kovalchukmykola)

Нагадаємо, що Василь Ломаченко в соціальних мережах розміщував пропагандистське відео з російськими спецпризначенцями та заявляв, що українці і росіяни є одним народом.

Також Ломаченко був одни з героїв документального пропагандистського фільму про московське православ’я «Здрастуй, брат, Христос Воскрес».

Нагадаємо, що минулого року Ломаченко зазнав другої поразки в професійній кар’єрі у 16-ти проведених боях і втратив усі три чемпіонських пояси, якими раніше володів. Перемогу Лопеса одноголосно зафіксували усі три судді.