Денис Гармаш: В «Аякса» було більше моментів, вони грали краще



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Також півзахисник київського клубу пообіцяв постаратися виграти чемпіонат і добре виступити у Лізі Європи

Півзахисник «біло-синіх» поділився враженнями після матчу-відповіді з «Аяксом».

За словами Дениса Гармаша, цей матч показав, що футболістам «Динамо» є куди рости, інформує офіційний сайт столичного клубу.

«У суперника було більше моментів. Ми намагалися не пропустити та відродити інтригу, забити гол. Після гри у всіх поганий настрій. Хоч результат нічийний, у «Аякса» було більше моментів, вони грали краще. Нам ще потрібно тренуватися», - сказав він.

«Ми почали гру добре, перших хвилин 10... А потім або ми задихнулися, або вони зрозуміли, як ми граємо, і вони почали виходити у пресинг. І у них теж були моменти у першому таймі. У другому таймі ми всі поспішали, аби швидше відкрити рахунок, і щоб відродилася інтрига. Можливо, через цей поспіх ми втрачали м'яч», - пояснив Гармаш.

Футболіст додав, що команді хотілося швидше забити гол, щоб подарувати надію, але нічого не виходило.

«Замість цього були обрізки, контратаки на наші ворота. Ми вибрали тактику грати через фланги та подавати до штрафного. Але це нічого нам не принесло», - продовжив він.

«Усім хотілося, щоб «Динамо» грало у Лізі чемпіонів – нам, уболівальникам, президентові. Тепер будемо намагатися виграти чемпіонат і добре виступити у Лізі Європи», - підсумував Денис.