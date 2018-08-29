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    Захисник «Динамо» Бурда про матч з «Аяксом»: Чесно, ми віддали усі сили сили (відео)

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Микита Бурда. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Захисник «Динамо» Бурда про матч з «Аяксом»: Чесно, ми віддали усі сили сили (відео)
    Микита Бурда. Фото ФК «Динамо»

    Микита прокоментував протистояння з нідерландським клубом

    Футболісти «Динамо», незважаючи на невиразну гру у матчі кваліфікації до Ліги чемпіонів з «Аяксом», віддали всі сили на полі.

    Про це журналістам після матчу заявив захисник киян Микита Бурда, повідомляє кореспондент «Главкома».

    «Ми не пройшли далі, тому результат для нас негативний. Чесно, ми віддали усі сили. Просто першу гру не дуже невдало зіграли», - сказав він.

    «Звичайно, важко було. У кожному моменті їхній пресинг. Причому, гравці «Аяксу» добре виходили в атаку, були моменти, не боялися грати через пас. І десь, напевне, ми вже втомилися», - додав гравець.

    За словами Бурди, в «Аякса» індивідуально сильні футболісти, і у них непогано проходили контратаки.

    «Проти Хунтелаара важко, звичайно, було. Він дуже добре знаходить свої моменти у штрафному майданчику. Для мене це був досвід», - пояснив він.

    «Тренер просив, щоб ми чинили тиск попереду та намагалися забити зі стандарту. Як і зазвичай», - підсумував Бурда.

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