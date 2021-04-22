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    Українські борці поки без Беленюка виграли четверту медаль на Євро

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    Олександр Хоцяновський задовольнився бронзовою нагородою - Українські борці поки без Беленюка виграли четверту медаль на Євро
    Олександр Хоцяновський задовольнився бронзовою нагородою
    Фото з відкритих джерел

    На чемпіонаті континенту у Варшаві вступають у боротьбу борці греко-римського стилю

    Чотири медалі виграли українські борці-вольники на чемпіонаті Європи у Варшаві. Срібним призером став Андрій Джелеп, бронзові нагороди дісталися Ігорю Нікіфоруку та Камілю Керімову. Останнім боровся третій призер чемпіонату світу й претендент на олімпійську медаль Олександр Хоцяновський. В категорії до 125 кг українець вчисту здолав угорця Даніеля Літегі – 5:0.

    Тепер на татамі вийдуть жінки-вольниці та борці греко-римського стилю. Чекаємо на виступ Жана Беленюка, який, нагадаємо, виступить у Токіо, а його конкурент Семен Новіков, котрий став чемпіоном Європи минулого року, через нестачу квот залишиться в резерві.

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    Теги: греко-римська боротьба вільна боротьба
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