Українські борці поки без Беленюка виграли четверту медаль на Євро

На чемпіонаті континенту у Варшаві вступають у боротьбу борці греко-римського стилю

Чотири медалі виграли українські борці-вольники на чемпіонаті Європи у Варшаві. Срібним призером став Андрій Джелеп, бронзові нагороди дісталися Ігорю Нікіфоруку та Камілю Керімову. Останнім боровся третій призер чемпіонату світу й претендент на олімпійську медаль Олександр Хоцяновський. В категорії до 125 кг українець вчисту здолав угорця Даніеля Літегі – 5:0.

Тепер на татамі вийдуть жінки-вольниці та борці греко-римського стилю. Чекаємо на виступ Жана Беленюка, який, нагадаємо, виступить у Токіо, а його конкурент Семен Новіков, котрий став чемпіоном Європи минулого року, через нестачу квот залишиться в резерві.