Італійський гімнаст перебуває в комі після падіння на Універсіаді

Лоренцо лікарі зробили операцію на шийних хребцях, а потім ввели у медикаментозну кому

Бонічеллі впав під час виконання вправ на кільцях і приземлився на шию

23-річний гімнаст з Італії Лоренцо Бонічеллі був введений в штучну кому після нещасного випадку, який стався на літній Універсіаді-2025. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky Sport Italia.

Бонічеллі впав під час виконання вправ на кільцях і приземлився на шию. Зазначається, що Лоренцо був у свідомості рісля падіння. Медики, які екстрено прибули на місце змагань, зафіксували його голову і доставили до шпиталю.

Лоренцо лікарі зробили операцію на шийних хребцях, а потім ввели у медикаментозну кому. Також відомо, що для оцінки його стану знадобиться щонайменше 10 днів.

«Тяжкість травми ще уточнюється. Йому негайно надали допомогу медичні служби організаторів. Тренерський штаб чоловічої збірної з огляду на емоційний стан команди прийняв рішення зняти команду зі змагань. В очікуванні офіційних медичних повідомлень вся Федерація гімнастики Італії підтримує Лоренцо та бажає йому якнайшвидшого одужання. Forza Bonni!», – йдеться у заяві федерації Sky Sport Italia.

Нагадаємо, шотландський хокеїст Гері Келлі загинув внаслідок нещасного випадку під час відпочинку в готелі на Ібіці.

19-річний Келлі помер, випавши з балкона готелю. На місце було викликано бригаду швидкої допомоги, але медики не змогли допомогти спортсмену.

Правоохоронці наголосили, що камери спостереження говорять про те, що смерть хокеїста стала наслідком нещасного випадку.

Келлі виступав за хокейні команди «Данді Рокетс», «Абердін Лінкс» і «Данді Старз» у Шотландській національній лізі. Минулого сезону він провів 13 матчів, набравши 17 (10+7) очок.