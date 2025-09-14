Зеленський: українські сили «суттєво обмежили» російську нафтову галузь

Спецпризначенці тримають у полі зору порт Усть-Луга і всі інші російські точки виходу на світовий ринок

Українські сили своїми ударами «суттєво обмежили» російську нафтову галузь, і це «суттєво обмежує війну», заявив у своєму вечірньому зверненні 14 вересня президент Володимир Зеленський. Про це повідомляє «Главком».

«Найбільш ефективні санкції – санкції, які діють найшвидше, – це вогонь на російських нафтових заводах, на їхніх терміналах, нафтобазах… Російська війна – це фактично функція нафти, функція газу, усіх інших російських енергоресурсів. Дякую спецпризначенцям Служби безпеки України, які днями дуже якісно відпрацювали по Приморську. Найбільший нафтовий термінал Росії на Балтійському морі. Є суттєві пошкодження, все перевірено. І це відчутно для ворога. Наші спецпризначенці тримають у полі зору також порт Усть-Луга і всі інші російські точки виходу на світовий ринок», – сказав Зеленський.

Він зазначив, що безпілотники Служби безпеки України зараз здатні діяти на відстані більше ніж тисяча кілометрів. «Працюють також Сили спеціальних операцій, Сили безпілотних систем, Служба зовнішньої розвідки, ГУР», – зауважив голова держави.

Зеленський наголосив, що Росія давно могла би припинити цю війну.

«І ми це пропонували. Партнери пропонували. Багато разів. На все, що стосується миру, – у Росії відмова. Відповідно – ми захищаємось. І важливо, що постійно розширюємо лінійку засобів ураження, які ми виробляємо і застосовуємо», – сказав президент, зауваживши, що деталі щодо цих засобів – «дуже чутливі».

Нагадаємо, напередодні Служба безпеки України вдарила дронами по російському нафтоналивному порту Приморськ на Балтійському морі, розповіло джерело «Главкома» у спецслужбі.

Тоді наш співрозмовник повідомив, що внаслідок атак на одному із суден у порту та на помповій станції спалахнули пожежі. Крім того, там припинили відвантаження нафти. Щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до 41 мільйона доларів.