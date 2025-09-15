Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico

Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення

Президент США Дональд Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України, продемонструвавши жорсткість своєї позиції щодо Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Згадуючи про втрати українських і російських військ, Трамп сказав журналістам у неділю: «Цього тижня загинуло 8 тис. солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше».

Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення, а в лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН, яка підтримувала територіальну цілісність України та засуджувала Росію. США також виступили проти заяви G7, в якій Росію було названо агресором. Трамп звинуватив Україну у війні, заявивши в квітні: «Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі кілька ракет».

Politico пише, що позиція Трампа щодо Кремля змінилася протягом літа, і його адміністрація почала чинити все більший тиск на Володимира Путіна, оскільки російський диктатор блокує зусилля Трампа щодо організації прямих мирних переговорів з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.

Також Трамп зізнався, що спочатку вважав, що йому буде легко зупинити війну, але це виявилося складним завданням через «незбагненну ненависть» між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.