Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
фото: reuters

Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення

Президент США Дональд Трамп нарешті назвав Росію агресором у війні проти України, продемонструвавши жорсткість своєї позиції щодо Москви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Згадуючи про втрати українських і російських військ, Трамп сказав журналістам у неділю: «Цього тижня загинуло 8 тис. солдатів з обох країн. З Росії трохи більше, але коли ти агресор, ти втрачаєш більше».

Раніше Трамп відмовлявся засуджувати Москву за вторгнення, а в лютому його адміністрація разом із Росією та Північною Кореєю відхилила резолюцію ООН, яка підтримувала територіальну цілісність України та засуджувала Росію. США також виступили проти заяви G7, в якій Росію було названо агресором. Трамп звинуватив Україну у війні, заявивши в квітні: «Не можна починати війну проти когось, хто в 20 разів більший за тебе, а потім сподіватися, що люди дадуть тобі кілька ракет».

Politico пише, що позиція Трампа щодо Кремля змінилася протягом літа, і його адміністрація почала чинити все більший тиск на Володимира Путіна, оскільки російський диктатор блокує зусилля Трампа щодо організації прямих мирних переговорів з Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що санкції, запроваджені країнами Європейського Союзу проти Росії, є недостатньо жорсткими, і закликав європейських партнерів посилити обмеження.

Також Трамп зізнався, що спочатку вважав, що йому буде легко зупинити війну, але це виявилося складним завданням через «незбагненну ненависть» між президентами Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним.

Читайте також:

Теги: росія війна Дональд Трамп

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що робити Україні, коли гармати стихнуть
Осінь випробувань: що чекає Україну
31 серпня, 18:30
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єрка Італії Джорджія Мелоні приєднаються до зустрічі Зеленського і Трампа
На зустріч Зеленського з Трампом відправиться делегація європейських лідерів
17 серпня, 13:57
Український воїн після повернення з російського полону
Україна звернулася до партнерів через вихід Росії з конвенції проти катувань
27 серпня, 12:56
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
Трамп пояснив, чому Путін не хоче зустрічатися з Зеленським
25 серпня, 19:36
Венс зазначає, що США не хочуть, аби Росія захопила всю країну, і прагнуть зупинити війну
США прагнуть зберегти територіальну цілісність України – Венс
30 серпня, 02:31
У Пекіні відбувся найбільший в історії Китаю військовий парад, присвячений 80-річчю поразки Японії у Другій світовій війні
Президент США прокоментував військовий парад у Китаї
3 вересня, 20:01
Лідери також обговорили посилення санкцій проти Росії
Україна в ЄС та безпека: про що говорили Зеленський і Кошта
5 вересня, 14:44
Олександр Гордієнко мав понад тридцятирічний досвід у сільському господарстві
Росіяни вбили депутата Херсонської облради, який із рушницею захищав свої поля від дронів
5 вересня, 12:12
У 2014–2015 роках захисник брав участь в АТО
Більше року вважався зниклим безвісти. Згадаймо Олександра Ворощука
Сьогодні, 09:00

Політика

Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
Трамп вперше назвав РФ агресором у війні проти України – Politico
РФ пригрозила війною країнам НАТО
РФ пригрозила війною країнам НАТО
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання
США, Південна Корея і Японія почали спільні військові навчання
Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваний отримав звинувачення
Викрадення авто прем’єра Польщі: підозрюваний отримав звинувачення
Велика Британія і США розпочинають «золоту еру» атомної енергетики
Велика Британія і США розпочинають «золоту еру» атомної енергетики
Північна Корея заявила, що її ядерний статус незворотній
Північна Корея заявила, що її ядерний статус незворотній

Новини

Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Сьогодні, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
Вчора, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 05:59

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua