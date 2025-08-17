У Росії через вибух на збройовому заводі загинули 11 людей, 135 – отримали поранення

18 серпня оголошене в Рязанській області днем жалоби

До 135 зросло число потерпілих унаслідок вибуху на збройовому заводі «Еластик» у Рязанській області, який 15 серпня забрав життя 11 співробітників. Як інформує «Главком», про це повідомляє російська державна агенція ТАСС із посиланням на оперативний штаб.

«Медична допомога надана 135 людям, з них 32 госпіталізовані. 17 направлені у федеральні центри міста Москви, з них 14 тяжких, троє – середнього ступеня тяжкості. 15 осіб перебувають у лікувальному закладі Рязані, з них троє тяжких, інші – середнього ступеня тяжкості», – ідеться в повідомленні.

18 серпня оголошене в Рязанській області днем жалоби.

Уранці 15 серпня в пороховому цеху заводу, який виробляє боєприпаси та авіаційну зброю, сталися пожежа та вибух. Будівля цеху повністю зруйнована. Попередньою причиною інциденту назвали порушення техніки безпеки. Губернатор зазначив, що доручив запровадити режим надзвичайної ситуації муніципального рівня

Завод, за даними на 2021 рік, виготовляє ракети для реактивної артилерії, різні види авіаційного озброєння й газогенератори для підводних човнів.

У жовтні 2021 року вибух стався на збройовому заводі «Розряд», що розташовувався на території «Еластика», тоді загинули 17 людей.

Як відомо, Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Сизранського нафтопереробного заводу в РФ, а також пункту управління російських військ на тимчасово окупованій частині Донецької області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

У рамках зниження наступального потенціалу росіян, у ніч на 15 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони здійснили вогневе ураження низки важливих об’єктів противника.