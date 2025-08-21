Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
На місцях працюють усі відповідні служби
фото: Андрій Садовий

У Львові внаслідок обстрілу загинула людина, пошкоджено 26 будинків

У Львові внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. За словами міського голови Андрія Садового, одну людину було вбито, троє – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Мер повідомив, що за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій було вирішено відселити мешканців 11 квартир, що становить 17 людей. Їм буде надано тимчасове житло, а також компенсація на оренду.

Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих фото 1
фото: Андрій Садовий
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих фото 2
фото: Андрій Садовий

Внаслідок атаки було пошкоджено 26 житлових будинків. Також зафіксовано такі руйнування:

  • Зірвано 5 дахів.
  • Вибито 155 вікон.
  • Пошкоджено дитячий садок (орієнтовно 30 вікон).
  • Пошкоджено 9 автомобілів.
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих фото 3
фото: Андрій Садовий
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих фото 4
фото: Андрій Садовий

У ДСНС повідомили, що всі загорання ліквідовані. На місцях працюють усі відповідні служби.

До слова, уночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.

Внаслідок атаки загинула одна людина, відомо про травмованих.

Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих фото 5

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни здійснили комбінований удар по Львову. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки.

До слова, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.

Читайте також:

Теги: Львів ракетна атака дрон росія Андрій Садовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Харків атаковано балістичними ракетами
Росія вдарила балістичною ракетою по житловому будинку у Харкові, є постраждалі (оновлено)
17 серпня, 23:11
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
Польський міністр відповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні
12 серпня, 00:22
Мілонов: Російська людина ніколи не відмовиться від своєї країни навіть за якісь плюшки на змаганнях
Депутат Думи присоромив російських спортсменів, які отримали нейтральний статус
8 серпня, 16:10
За словами посадовця, у 2024 році двосторонній товарообіг Європейського Союзу з РФ становив 67,5 млрд євро
Індія відреагувала на погрози США через купівлю російської нафти
4 серпня, 21:29
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11069 танків
Втрати ворога станом на 4 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
4 серпня, 06:49
Всі пошуково-рятувальні роботи у Києві завершені...
Дівчина, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху, втратила батьків
1 серпня, 13:57
Наразі відомо про 20 постраждалих мешканців міста
Атака на Київ: кількість постраждалих зросла, є жертви (оновлено)
31 липня, 07:37
Цзю (у нижньому правому куті) за свою кар'єру переміг 14 бійців у поєдинках за титул чемпіона світу
Легендарний боксер взяв участь у пропагандистському турнірі в анексованому Криму
30 липня, 10:38
Конвеєр належить Східній гірничорудній компанії
На Сахаліні згорів найдовший у Росії вугільний конвеєр
21 липня, 17:44

Події в Україні

Президент повідомив, куди росіяни перекидають війська з Курщини
Президент повідомив, куди росіяни перекидають війська з Курщини
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву
Удар по американському заводу Flex на Закарпатті. Президент зробив заяву
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
У Мукачеві атаковано завод американської компанії: що відомо про підприємство
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
Ситуація на фронті. Зеленський повідомив гарні новини з покровського напрямку та Луганщини
Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла
Атака на Мукачево: кількість постраждалих зросла
На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото)
На Дніпропетровщині окупанти пошкодили газогін: є травмований (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
9539
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
7304
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5410
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5282
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua