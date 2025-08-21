Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих

У Львові внаслідок обстрілу загинула людина, пошкоджено 26 будинків

У Львові внаслідок обстрілу є загиблі та постраждалі. За словами міського голови Андрія Садового, одну людину було вбито, троє – постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Андрія Садового.

Мер повідомив, що за результатами засідання комісії з надзвичайних ситуацій було вирішено відселити мешканців 11 квартир, що становить 17 людей. Їм буде надано тимчасове житло, а також компенсація на оренду.

Внаслідок атаки було пошкоджено 26 житлових будинків. Також зафіксовано такі руйнування:

Зірвано 5 дахів.

Вибито 155 вікон.

Пошкоджено дитячий садок (орієнтовно 30 вікон).

Пошкоджено 9 автомобілів.

У ДСНС повідомили, що всі загорання ліквідовані. На місцях працюють усі відповідні служби.

До слова, уночі російські окупанти здійснили масовану атаку по Львову. Влучання зафіксовані в декількох районах міста одразу на кількох локаціях.

Внаслідок атаки загинула одна людина, відомо про травмованих.

На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби.

Нагадаємо, росіяни здійснили комбінований удар по Львову. Внаслідок чого є постраждалі та загибла, пошкоджено будинки.

До слова, у ніч на 21 серпня російська окупаційна армія здійснила чергову комбіновану атаку на Західну частину України. Ворог вдарив по Закарпаттю.

У Мукачеві внаслідок ракетного удару спалахнула пожежа, є постраждалі. Мукачівська міська рада просить громадян щільно закривати вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Зокрема, 21 серпня російська терористична армія завдала по Запоріжжю два удари. Є пошкодження на кількох обʼєктах промислової інфраструктури. Вибуховою хвилею понівечило й будинки поруч.

Водночас у Луцьку після російського удару немає постраждалих.