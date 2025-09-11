Головна Техно Девайси
search button user button menu button

Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський
За словами Сирського, ворог продовжує адаптуватися
фото: Facebook/Генштаб

Головком: «Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає»

Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем», – каже він.

Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. «Це вимагає посилення наших підрозділів радіоелектронної боротьби. Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами», – додав Сирський.

За словами головкома, протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тис. цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.

«Лінія дронів» – один із пріоритетних напрямків. Активно розширюємо структури, формуємо нові підрозділи, здійснюємо інтенсивну підготовку екіпажів. Продовжуємо посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики», – зазначив генерал.

Нагадаємо, Російська Федерація нарощує виробництво оптоволоконних дронів. Щомісяця ворог виробляє понад 50 тис. таких дронів.

До слова, Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам типу «Шахед» та «Герань».

Читайте також:

Теги: росія безпілотник Олександр Сирський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В окупованому Донецьку пролунали вибухи
Окупований Донецьк масовано атакували безпілотники
18 серпня, 02:39
Головком повідомив, що ухвалив необхідні рішення для посилення стійкості Сил оборони
Окупанти посилюють тиск на півночі Донеччини – Сирський
20 серпня, 15:26
Зростання підготовки у сфері БпЛА безпосередньо пов'язане з війною РФ проти України
Британська розвідка повідомила, як Росія готує дітей до війни дронів
20 серпня, 15:45
Зеленсьикй поділився деталями дронової угоди між УКраїною та США
Дронова угода з США. Зеленський розкрив перші деталі
21 серпня, 11:12
Однією з особливостей нової системи є можливість одночасного запуску та керування до 32 ракет
Польща розробила антидронові ракети, які можна запускати з безпілотників (фото)
3 вересня, 18:44
Нове тлумачення угоди розблокує продаж понад 100 безпілотників MQ-9 Саудівській Аравії
Трамп перегляне умови 38-річного договору, аби продавати ударні дрони за кордон – Reuters
5 вересня, 17:07
Пошуково-рятувальна операція триває
Ткаченко спростував загибель третьої людини від російського обстрілу
7 вересня, 13:12
За словами премʼєра, він перебуває в постійному контакті з президентом і міністром оборони
Польща збила «шахеди», які залетіли на її територію. Туск розповів деталі
Вчора, 06:21
Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць
Атака «шахедів» на Польщу: що відомо на цю хвилину
Вчора, 08:18

Девайси

Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський
Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський
Звичні посилання відійдуть на другий план? Google готує революційну заміну пошуку
Звичні посилання відійдуть на другий план? Google готує революційну заміну пошуку
Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone
Apple припинила продаж чотирьох моделей iPhone
iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді: все, що відомо про новинки від Apple
iPhone 17 Pro зможе працювати майже два дні на одному заряді: все, що відомо про новинки від Apple
Представлено нові Apple Watch і AirPods 3 (відео)
Представлено нові Apple Watch і AirPods 3 (відео)
Apple представила iPhone 17 у п'яти кольорах: перші фото
Apple представила iPhone 17 у п'яти кольорах: перші фото

Новини

В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 11 вересня
Сьогодні, 06:07
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 10 вересня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Різдво Пресвятої Богородиці: історія свята, традиції, прикмети та заборони
8 вересня, 06:26
В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
4 вересня, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua