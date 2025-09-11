Росія копіює українські дрони-перехоплювачі – Сирський

Головком: «Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає»

Російська Федерація продовжує адаптуватися і копіювати успішні технології України, зокрема у сфері дронів-перехоплювачів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

«Маємо справу з прямою технологічною гонкою, у якій перевага буде за тими, хто не просто модернізує – а випереджає. Наше завдання – постійне вдосконалення наявних рішень і створення нових технологій та тактик застосування безпілотних систем», – каже він.

Крім того, ворог нарощує глибину ураження за допомогою БпЛА. «Це вимагає посилення наших підрозділів радіоелектронної боротьби. Масштабуємо спроможності РЕБ, і вже бачимо результат – у серпні зросла кількість подавлених дронів противника цими засобами», – додав Сирський.

За словами головкома, протягом серпня українські дрони уразили понад 60 тис. цілей. Лідерство залишається за дронами-камікадзе та ударними бомберами, на які припадає найбільша частка знищеної ворожої техніки і живої сили.

«Лінія дронів» – один із пріоритетних напрямків. Активно розширюємо структури, формуємо нові підрозділи, здійснюємо інтенсивну підготовку екіпажів. Продовжуємо посилювати удари в оперативну глибину, зокрема по техніці та особовому складу окупаційних військ. Проведені успішні операції демонструють ефективність нашої тактики», – зазначив генерал.

Нагадаємо, Російська Федерація нарощує виробництво оптоволоконних дронів. Щомісяця ворог виробляє понад 50 тис. таких дронів.

До слова, Сили оборони створюють ешелоновану систему протидії російським безпілотникам типу «Шахед» та «Герань».