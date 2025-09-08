Головна Спорт Новини
Російська лучниця Гомбоєва, яка незаконно відвідувала Крим, пропустить чемпіонат світу

Артем Худолєєв
Світлана Гомбоєва у 2022 році незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим

Гомбоєва є членкинею російського військового спортивного клубу ЦСКА

Віцечемпіонка Олімпіади-2020 Світлана Гомбоєва, яка незаконно відвідувала анексований Крим та є представницею військового клубу ЦСКА, пропустить чемпіонат світу зі стрільби з лука. Про це повідомляє «Главком».

Чемпіонат світу 2025 року зі стрільби з лука проходить у Кванджу (Південна Корея) з 5 по 12 вересня.

Як повідомляв Base of Ukrainian sports, раніше Гомбоєва була присутня у заявці світової першості.

Після цього з ініціативи «Главкома» Міністерство молоді та спорту України, НОК України та Українська федерація стрільби з лука звернулися до керівництва Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації стрільби з лука з офіційною позицією щодо недопуску Світлани Гомбоєвої.

У листі зазначалося, що у 2022 році росіянка незаконно відвідала тимчасово окуповану територію АР Крим.

Також вона була учасницею пропагандистського заходу в Алушті, організованого для тренувань лучників із тимчасово окупованих територій Донецька, Луганська та Автономної Республіки Крим.

Крім того, Гомбоєва є активною членкинею військового спортивного клубу ЦСКА, що безпосередньо суперечить рекомендаціям МОК від 28 березня 2023 року.

Наразі росіянка відсутня в переліку учасників світової першості. Отже, вон втратила можливість взяти участь у головному старті року.

Варто зазначити, що Міжнародна федерація стрільби з лука офіційно не пояснювала причини, з яких Гомбоєва пропускає світову першість. Така поведінка є звичною для багатьох міжнародних спортивних федерацій, які відмовляються публічно коментувати факти підтримки російськими спортсменами війни проти України.

Нагадаємо, одіозна російська шаблістка Яна Єгорян відзначилася новою скандальною витівкою

Єгорян на своїй сторінці в Instagram розмістила відео, на якому вона одягнена у футболку з зображенням російського диктатора Володимира Путіна.

