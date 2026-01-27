Головна Спорт Новини
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Депутатка Думи заявила, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Олімпіади
Журова: Переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі

Одіозна Журова озвучила дивну пропозицію

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту та одіозна депутатка Держдуми РФ Світлана Журова вважає, що Росія та Фінляндія в майбутньому могли б разом провести Олімпійські ігри. Про це повідомляє «Главком».

«Наша країна завжди готова провести літню чи зимову Олімпіаду. Літні Олімпійські ігри Казань чи Москві хоч завтра проведуть. Сочі та Санкт-Петербург теж можуть провести Олімпіаду. Нам скажи – ми хоч завтра все проведемо.

Зараз Олімпіади розписані, але, гадаю, починаючи з 2038 року, ми можемо претендувати на проведення Ігор, якщо ми цього захочемо. Я взагалі маю переконання, що було б правильно якимось країнам об'єднуватися при проведенні Олімпійських ігор. Однією країні вже важко проводити.

Я, наприклад, переконана, що Росія може об'єднатися з Фінляндією для проведення Ігор – Санкт-Петербург та Гельсінкі. Одній Фінляндії буде важко провести Олімпіаду, а от спільно організувати зимові Олімпійські ігри було б цікаво», – сказала Журова.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться з 6 по 22 лютого у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

