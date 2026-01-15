Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян

Свищев розповів про «спортивний апартеїд»

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев істерично відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо російських та білоруських атлетів. Про це повідомляє «Главком».

НОК Латвії рекомендував спортсменам країни уникати контактів з атлетами з Росії та Білорусії. Зокрема, їм заборонено спілкуватися та робити спільні фотографії.

«Рекомендації НОК Латвії – не просто кричущий випадок дискримінації, це свідоме руйнування самих основ олімпійського руху, духом якого завжди була рівність, чесна боротьба та єдність поза політикою. Закликати спортсменів уникати контактів, спільних фотографій та навіть спілкування з колегами з Росії та Білорусії – не протокол, це ідеологія спортивного апартеїду. Такі дії грубо порушують принципи Олімпійської хартії, що забороняють будь-яку форму дискримінації, і перетворюють спортсменів на заручників політичної істерії. Я не маю наміру залишати це без відповіді, я готую звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів, чиї права грубо порушені цими рекомендаціями. Ми також надішлемо офіційні запити до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою дати правову оцінку цим скандальним вказівкам та вжити заходів до тих, хто намагається перетворити спортивні майданчики на арену політичних провокацій», – сказав Свищев.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.