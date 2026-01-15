Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
Свищев готує звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів

Свищев розповів про «спортивний апартеїд»

Перший заступник голови комітету Держдуми РФ з фізичної культури та спорту Дмитро Свищев істерично відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо російських та білоруських атлетів. Про це повідомляє «Главком».

НОК Латвії рекомендував спортсменам країни уникати контактів з атлетами з Росії та Білорусії. Зокрема, їм заборонено спілкуватися та робити спільні фотографії.

«Рекомендації НОК Латвії – не просто кричущий випадок дискримінації, це свідоме руйнування самих основ олімпійського руху, духом якого завжди була рівність, чесна боротьба та єдність поза політикою. Закликати спортсменів уникати контактів, спільних фотографій та навіть спілкування з колегами з Росії та Білорусії – не протокол, це ідеологія спортивного апартеїду. Такі дії грубо порушують принципи Олімпійської хартії, що забороняють будь-яку форму дискримінації, і перетворюють спортсменів на заручників політичної істерії. Я не маю наміру залишати це без відповіді, я готую звернення до ЄСПЛ для захисту інтересів російських спортсменів, чиї права грубо порушені цими рекомендаціями. Ми також надішлемо офіційні запити до Міжнародного олімпійського комітету з вимогою дати правову оцінку цим скандальним вказівкам та вжити заходів до тих, хто намагається перетворити спортивні майданчики на арену політичних провокацій», – сказав Свищев.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: росія Державна Дума олімпійські ігри Олімпіада

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
Румунія піднімала винищувачі F-16 через російські дрони
2 сiчня, 19:59
Росія розгортає «Орєшник» у Білорусі: аналітики вирахували ймовірну базу
Росія розгортає «Орєшник» у Білорусі: аналітики вирахували ймовірну базу
27 грудня, 2025, 03:29
Мирні домовленості, якщо вони все ж таки будуть підписані, не мають стати черговим Будапештським Меморандумом чи Мінськими угодами
Батіг чи пряник: як США і Європа шукають формулу миру
25 грудня, 2025, 12:41
Безпілотники атакував енергетичну систему Львівщини
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Львівщини безпілотниками
23 грудня, 2025, 09:45
Дмітрієв перебуває у США
Спецпредставник Путіна назвав переговори у США конструктивними
21 грудня, 2025, 01:24
Зеленський вважає, що Трамп має силу переконати Путіна завершити війну
Зеленський назвав три найскладніших питання у переговорах про мир
20 грудня, 2025, 18:58
Світова література ширша за російську, як не крути
Хто ж так плаче за Булгаковим?
20 грудня, 2025, 12:55
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
Російська економіка. Чи насправді вона на грані краху?
18 грудня, 2025, 12:54
Семаки відвідували Німеччину, а перед поверненням додому здійснила кілька покупок
Санкції в дії. Німецькі силовики затримали тренера «Зеніту» та його дружину
16 грудня, 2025, 15:14

Новини

Близнюк став найкращим гравцем тижня в чемпіонаті Тайваню з баскетболу
Близнюк став найкращим гравцем тижня в чемпіонаті Тайваню з баскетболу
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
Депутат Думи неадекватно відреагував на рекомендації НОК Латвії щодо росіян
Визначилися фіналісти Кубка африканських націй з футболу
Визначилися фіналісти Кубка африканських націй з футболу
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Українські тенісистки дізналися суперниць в основній сітці Australian Open
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів
Три українські баскетболісти зіграли за свої клуби у Єврокубку: результати матчів
Дерюгіна розповіла про повідомлення коханки Путіна після початку повномасштабної війни
Дерюгіна розповіла про повідомлення коханки Путіна після початку повномасштабної війни

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua