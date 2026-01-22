«Епіцентр-Подоляни» з поразки почали виступи в 1/8 Кубка виклику CEV

Українська команда не зуміла втримати греків у першому матчі

Український волейбольний клуб «Епіцентр-Подоляни» невдало розпочав свій шлях у 1/8 фіналу Кубка виклику CEV, зазнавши «сухої» поразки від грецького «ПАОКа». Про це повідомляє «Главком»

Перший поєдинок двоматчевого протистояння відбувся 22 січня 2026 року в словенському місті Марибор, яке вже традиційно слугує умовно домашнім майданчиком для українського колективу на міжнародній арені. Чинний чемпіон України не зумів знайти вагомих аргументів проти організованої гри греків, поступившись у трьох партіях із загальним рахунком 0:3. Рівень опору, який запропонував віцечемпіон Греції, виявився набагато вищим, ніж у попередніх суперників «Епіцентру» на внутрішній арені чи на ранніх стадіях єврокубків.

Хід гри продемонстрував перевагу «ПАОКа» у ключових компонентах волейболу. Вже з перших хвилин стартового сету грецький колектив захопив ініціативу, вдало діючи на блоці та демонструючи високу ефективність у дограванні. Перша партія завершилася розгромно для українців – 18:25. У другому сеті підопічні «Епіцентру-Подоляни» спробували вирівняти ситуацію, покращивши прийом, проте «ПАОК» продовжував утримувати комфортний відрив у 3-4 очки, який зберігся до самого фінального свистка (21:25). Найбільш напруженим видався третій сет, де українська команда була максимально близькою до того, щоб зачепитися за результат і перевести гру у четверту партію. Наприкінці сету рахунок був майже рівним, проте індивідуальна майстерність легіонерів грецького клубу та кілька прикрих помилок українців на подачі призвели до поразки 22:25.

Кубок виклику CEV. 1/8 фіналу (перший матч)

«Епіцентр-Подоляни» – «ПАОК» 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Попри такий болючий результат першого матчу, регламент Кубка виклику залишає «Епіцентру-Подоляни» шанс для реваншу. Матч-відповідь запланований на 29 січня у Греції. Ситуація для українського клубу складна, але не безнадійна: для виходу в наступний раунд їм потрібно виграти матч у Салоніках з рахунком 3:0 або 3:1. У такому випадку команди матимуть рівну кількість очок за підсумками двох зустрічей, і доля путівки до чвертьфіналу вирішуватиметься в додатковому «золотому сеті» до 15 очок.

Нагадаємо, що чинний чемпіон України з волейболу, «Епіцентр-Подоляни», успішно подолав 1/16 фіналу Кубка виклику Європейської конфедерації волейболу, двічі обігравши сербську команду «Караджордже Топола». У першій грі, яка відбулася 10 грудня 2025 року в Тополі, команда з Городка здобули впевнену перемогу із загальним рахунком 3:1 за сетами (25:22, 25:21, 23:25, 25:20).