Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Епіцентр-Подоляни» з поразки почали виступи в 1/8 Кубка виклику CEV

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
«Епіцентр-Подоляни» з поразки почали виступи в 1/8 Кубка виклику CEV
Український колектив зазнав першої поразки з листопада 2024 року
фото: CEV

Українська команда не зуміла втримати греків у першому матчі

Український волейбольний клуб «Епіцентр-Подоляни» невдало розпочав свій шлях у 1/8 фіналу Кубка виклику CEV, зазнавши «сухої» поразки від грецького «ПАОКа». Про це повідомляє «Главком»

Перший поєдинок двоматчевого протистояння відбувся 22 січня 2026 року в словенському місті Марибор, яке вже традиційно слугує умовно домашнім майданчиком для українського колективу на міжнародній арені. Чинний чемпіон України не зумів знайти вагомих аргументів проти організованої гри греків, поступившись у трьох партіях із загальним рахунком 0:3. Рівень опору, який запропонував віцечемпіон Греції, виявився набагато вищим, ніж у попередніх суперників «Епіцентру» на внутрішній арені чи на ранніх стадіях єврокубків.

Хід гри продемонстрував перевагу «ПАОКа» у ключових компонентах волейболу. Вже з перших хвилин стартового сету грецький колектив захопив ініціативу, вдало діючи на блоці та демонструючи високу ефективність у дограванні. Перша партія завершилася розгромно для українців – 18:25. У другому сеті підопічні «Епіцентру-Подоляни» спробували вирівняти ситуацію, покращивши прийом, проте «ПАОК» продовжував утримувати комфортний відрив у 3-4 очки, який зберігся до самого фінального свистка (21:25). Найбільш напруженим видався третій сет, де українська команда була максимально близькою до того, щоб зачепитися за результат і перевести гру у четверту партію. Наприкінці сету рахунок був майже рівним, проте індивідуальна майстерність легіонерів грецького клубу та кілька прикрих помилок українців на подачі призвели до поразки 22:25.

Кубок виклику CEV. 1/8 фіналу (перший матч)

«Епіцентр-Подоляни» – «ПАОК» 0:3 (18:25, 21:25, 22:25)

Попри такий болючий результат першого матчу, регламент Кубка виклику залишає «Епіцентру-Подоляни» шанс для реваншу. Матч-відповідь запланований на 29 січня у Греції. Ситуація для українського клубу складна, але не безнадійна: для виходу в наступний раунд їм потрібно виграти матч у Салоніках з рахунком 3:0 або 3:1. У такому випадку команди матимуть рівну кількість очок за підсумками двох зустрічей, і доля путівки до чвертьфіналу вирішуватиметься в додатковому «золотому сеті» до 15 очок.

Нагадаємо, що чинний чемпіон України з волейболу, «Епіцентр-Подоляни», успішно подолав 1/16 фіналу Кубка виклику Європейської конфедерації волейболу, двічі обігравши сербську команду «Караджордже Топола». У першій грі, яка відбулася 10 грудня 2025 року в Тополі, команда з Городка здобули впевнену перемогу із загальним рахунком 3:1 за сетами (25:22, 25:21, 23:25, 25:20). 

Теги: спорт волейбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Семенюк переміг в окремих рейтингах експертів і капітанів
Визначився найкращий волейболіст України 2025 року
29 грудня, 2025, 10:52
Плотницький грає у складі одного з найсильніших клубів Європи «Перуджі»
До складу збірної України з волейболу може повернутися гравець топ-рівня – ЗМІ
30 грудня, 2025, 17:40
21-річна росіянка виступає за турецький гранд з 17 років
Польща не дозволила російській волейболістці приїхати на матч Ліги чемпіонів
6 сiчня, 00:05
21-річна Федоровцева є дворазовою чемпіонкою Туреччини та володаркою Кубка Туреччини
Матір російської волейболістки, якій Польща відмовила у візі, влаштувала істерику
6 сiчня, 13:11
Домен виграв сім з п'ятнадцяти стартів цього сезону і не потрапив на подіум лише на двох турнірах
Визначився переможець Турне чотирьох трамплінів
7 сiчня, 01:03
Владислав Гераскевич та Ярослав Лавренюк переписали історію
Вперше в історії двоє українських скелетоністів увійшли до топ-15 етапу Кубка світу
7 сiчня, 12:44
Під час старту росіян глядачі голосно скандували «No war in Ukraine»
На Кубку Європи зі скелетону військові з Росії стартували під скандування «Ні війні в Україні»
9 сiчня, 15:23
Українські борці здобули золоті нагороди у всіх вагових категоріях
14 нагород здобули українські борці на турнірі у Франції
19 сiчня, 17:53
Христина Дмитренко вперше в кар'єрі потрапила до заявки на Олімпіаду
Став відомий склад жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2026
20 сiчня, 17:05

Новини

«Епіцентр-Подоляни» з поразки почали виступи в 1/8 Кубка виклику CEV
«Епіцентр-Подоляни» з поразки почали виступи в 1/8 Кубка виклику CEV
Одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028
Одинадцять іноземних легкоатлетів змінять прапор перед Олімпіадою-2028
Міжнародна федерація хокею може допустити юніорські збірні РФ і Білорусі
Міжнародна федерація хокею може допустити юніорські збірні РФ і Білорусі
Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
Каземіро залишить «Манчестер Юнайтед» влітку 2026 року
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
УЄФА оголосила найкращого гравця й символічну збірну туру Ліги чемпіонів
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026
Збірна України з футзалу поступилася Вірменії на старті Євро-2026

Новини

Білий дім переплутав Бельгію з Білоруссю у списку членів Ради миру
Сьогодні, 20:55
МВС дало рекомендації, як підготуватися до надзвичайної ситуації в енергетиці
Сьогодні, 18:35
День Соборності України 2026: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні невелике потепління: погода на 22 січня
Сьогодні, 05:59
Україна та Росія перебувають у точці для укладення угоди – Трамп
Вчора, 17:45
Зеленський планує зустрітися з Трампом у Давосі
Вчора, 17:22

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua