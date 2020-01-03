«Діди Морози» на велосипедах, бігових доріжках і в марафонських забігах – як спортивні українці зустріли 2020



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Україні набуває популярності традиція зустрічати новий рік спортивно

Початок нової «двадцятирічки» в багатьох українських містах ознаменували цікаві спортивні заходи. Українці вбрані у святкові костюми бігали, крутили педалі, і демонстрували силу здорового духу.

Годинний забіг "Наздожени Діда Мороза" у Запоріжжі "

Так у Запоріжжі відзначилися одразу кількома святковими змаганнями. В останні дні року в легкоатлетичному манежі відбувся годинний забіг «Наздожени Діда Мороза», наступного дня більше сотні святкових персонажів промчали центральным проспектом міста під час велопробігу «Дід Санта Рулить». А 1 січня активісти здорового способу життя вийшли на традиційну «тверезу пробіжку», мета якої – показати що свята можна зустрічати без алкоголю, і перший день нового року варто присвятити спорту та ЗОЖ.

Дід Санта рулить у Запоріжжі

Символічні забіги на 2020 м, що символізували прихід нового року відбулися в Миколаєві та Одесі. Одесити назвали свій захід «Забігом обіцянок», сенс якого - закріпити свою впевненість змінити життя на краще в новому році. Кожен учасник дав собі таку обіцянку і пробіг міні-марафон, щоб точно виконати її.

Учасники "забігу обіцянок" в Одесі

У Миколаєві забіг на 2020 м мав благодійну місію – учасники намагалися стати «Санта Клаусами» для миколаївської дитячої школи легкої атлетики. В рамках забігу відбувся збір добровільних внесків, які незабаром витратять на закупівлю спортивного інвентарю для юних спортсменів.

Учасники благодійного забігу на 2020 м в Миколаєві