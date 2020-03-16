Дім гравця «Тоттнему» пограбували люди з мачете
Будинок бельгійської зірки «Тоттнема» Яна Вертонгена пограбували, коли футболіст був на виїзному матчі Ліги чемпіонів проти «РБ Ляйпциг»
Як повідомляє Daily Mail, четверо озброєних чоловіків напали на будинок Вертонгена і погрожували його сім'ї.
Дружина футболіста Софі де Фриз і двоє дітей перебували вдома, коли грабіжники увірвалися в будинок і почали вимагати віддати їм всі цінності і гроші. Повідомляється, що злочинці погрожували ножами і МАЧЕТЕ.
«Дружина Яна була в жаху і зробила все, що вони від неї вимагали. Поліція оглянула місце події. Офіцери опитували сусідів після інциденту і уточнювали, чи не бачили вони чогось дивного.
Нам повідомили, що четверо чоловіків в балаклавах, озброєні ножами, увірвалися в будинок і вкрали цінності. Ніхто не постраждав. Ми поки нікого не заарештували, розслідування триває», - заявили в поліції.
Нагадаємо, що фіаско завершився для Вертонгена й візит до Ляйпцигу - його команда програла та покинула Лігу Чемпіонів.