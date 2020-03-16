Дім гравця «Тоттнему» пограбували люди з мачете



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Злодії з мачете пограбували дом зірки футболу

Будинок бельгійської зірки «Тоттнема» Яна Вертонгена пограбували, коли футболіст був на виїзному матчі Ліги чемпіонів проти «РБ Ляйпциг»

Як повідомляє Daily Mail, четверо озброєних чоловіків напали на будинок Вертонгена і погрожували його сім'ї.

Дружина футболіста Софі де Фриз і двоє дітей перебували вдома, коли грабіжники увірвалися в будинок і почали вимагати віддати їм всі цінності і гроші. Повідомляється, що злочинці погрожували ножами і МАЧЕТЕ.

«Дружина Яна була в жаху і зробила все, що вони від неї вимагали. Поліція оглянула місце події. Офіцери опитували сусідів після інциденту і уточнювали, чи не бачили вони чогось дивного.

Нам повідомили, що четверо чоловіків в балаклавах, озброєні ножами, увірвалися в будинок і вкрали цінності. Ніхто не постраждав. Ми поки нікого не заарештували, розслідування триває», - заявили в поліції.

Нагадаємо, що фіаско завершився для Вертонгена й візит до Ляйпцигу - його команда програла та покинула Лігу Чемпіонів.