Найненависніша команда Німеччини вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)

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Перший м'яч Уґо Льорісу Марсель Забітцер забив дальнім ударом UEFA.com

«Ляйпціґ» пройшов англійський «Тоттнем Готспур»

Німецький РБ «Ляйпціґ» вперше в своїй історії вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Команда Юліана Наґельсманна не просто захистила мінімальну перевагу, здобуту після матчу в Лондоні, а й перемогла вдома «Тоттнем» з рахунком 3:0.

РБ «Ляйпціґ» (Німеччина) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 3:0

Перший матч – 1:0

Голи: 1:0 – Забітцер (10). 2:0 – Забітцер (21). 3:0 - Еміль Форсберґ (87)

«Ляйпціґ»: Ґулачі – Кльостерманн, Упамекано, Гальстенберґ – Мукіле (Тайлер Адамс, 55), Забітцер (к) (Еміль Форсберґ, 87), Ляймер, Анхеліньо – Патрік Шік, Тімо Вернер, Нкунку (Амаду Гайдара, 59). Тренер – Юліан Наґельсманн

«Тоттнем»: Уґо Льоріс (к) – Серж Ор’є (Феґан-Волкотт, 90+1), Айдервейрельд, Танґанґа, Сессеньон – Ерік Даєр, Гаррі Вінкс – Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Деле Аллі, Ерік Ламела – Лукас Моура. Тренер – Жозе Моурінью

Судді: Карлос Дель Серро – Хуан Карлос Юсте, Роберто Алонсо Фернандес (усі – Іспанія)

Попередження: Ляймер (50), Забітцер (71) – Сессеньон (34), Гаррі Вінкс (45+1), Танґанґа (69), Деле Аллі (70)

10 березня. Ляйпціґ. «RB Arena»

Перший гол «крилаті бугаї» забили доволі швидко: Марсель Забітцер вразив нижній кут ударом метрів з 17-ти.

Невдовзі «Ляйпціґ» забив удруге, але м’яч Тімо Вернера рефері відмінив, оскільки нападник знаходився в мінімальному офсайді. Правда, це лише відтермінувало друге взяття воріт Уґо Льоріса. Невдовзі Забітцер після навісу Анхеліньо зліва забив ударом головою вдруге.

А остаточно добив команду Жозе Моурінью Еміль Форсберґ. Свій четвертий м'яч у поточній Лізі чемпіонів швед забив першим дотиком до м'яча, ледь вибігши на поле замість того ж Забітцера.

Зауважимо, що РБ «Ляйпціґ» через штучність проекту є однією із найненависніших команд Німеччини в середовищі вболівальників.