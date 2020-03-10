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    Найненависніша команда Німеччини вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)

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    Перший м'яч Уґо Льорісу Марсель Забітцер забив дальнім ударом - Найненависніша команда Німеччини вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів (відео)
    Перший м'яч Уґо Льорісу Марсель Забітцер забив дальнім ударом
    UEFA.com

    «Ляйпціґ» пройшов англійський «Тоттнем Готспур»

    Німецький РБ «Ляйпціґ» вперше в своїй історії вийшов у чвертьфінал Ліги чемпіонів. Команда Юліана Наґельсманна не просто захистила мінімальну перевагу, здобуту після матчу в Лондоні, а й перемогла вдома «Тоттнем» з рахунком 3:0.

    РБ «Ляйпціґ» (Німеччина) – «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія) – 3:0

    Перший матч – 1:0

    Голи: 1:0 – Забітцер (10). 2:0 – Забітцер (21). 3:0 - Еміль Форсберґ (87)

    «Ляйпціґ»: Ґулачі – Кльостерманн, Упамекано, Гальстенберґ – Мукіле (Тайлер Адамс, 55), Забітцер (к) (Еміль Форсберґ, 87), Ляймер, Анхеліньо – Патрік Шік, Тімо Вернер, Нкунку (Амаду Гайдара, 59). Тренер – Юліан Наґельсманн

    «Тоттнем»: Уґо Льоріс (к) – Серж Ор’є (Феґан-Волкотт, 90+1), Айдервейрельд, Танґанґа, Сессеньон – Ерік Даєр, Гаррі Вінкс – Ло Чельсо (Жедсон Фернандеш, 80), Деле Аллі, Ерік Ламела – Лукас Моура. Тренер – Жозе Моурінью

    Судді: Карлос Дель Серро – Хуан Карлос Юсте, Роберто Алонсо Фернандес (усі – Іспанія)

    Попередження: Ляймер (50), Забітцер (71) – Сессеньон (34), Гаррі Вінкс (45+1), Танґанґа (69), Деле Аллі (70)

    10 березня. Ляйпціґ. «RB Arena»

    Перший гол «крилаті бугаї» забили доволі швидко: Марсель Забітцер вразив нижній кут ударом метрів з 17-ти.

    Невдовзі «Ляйпціґ» забив удруге, але м’яч Тімо Вернера рефері відмінив, оскільки нападник знаходився в мінімальному офсайді. Правда, це лише відтермінувало друге взяття воріт Уґо Льоріса. Невдовзі Забітцер після навісу Анхеліньо зліва забив ударом головою вдруге.

    А остаточно добив команду Жозе Моурінью Еміль Форсберґ. Свій четвертий м'яч у поточній Лізі чемпіонів швед забив першим дотиком до м'яча, ледь вибігши на поле замість того ж Забітцера. 

    Зауважимо, що РБ «Ляйпціґ» через штучність проекту є однією із найненависніших команд Німеччини в середовищі вболівальників.  

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Тоттнем Готспур Уґо Льоріс Тобі Айдервейрельд Серж Ор'є Ерік Даєр Жозе Моурінью РБ «Ляйпціґ» Патрік Шік Тімо Вернер Марсель Забітцер Гаррі Вінкс Еміль Форсберґ Петер Ґулачі Юліан Наґельсманн Конрад Ляймер Жедсон Фернандеш Ерік Ламела Лукас Моура Лукас Кльостерманн Деле Аллі Дайот Упамекано Джовані Ло Чельсо Марсель Гальстенберґ Раян Сессеньон Норді Мукіле Джафет Танґанґа Тайлер Адамс Анхеліньо Крістофер Нкунку Амаду Гайдара Малакай Феґан-Волкотт
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