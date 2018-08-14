«Динамо» цікавиться форвардом «Нанта»



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Еміліано Сала

На гравця також претендує російський «Краснодар»

27-річний Еміліано Сала з «Нанта» потрапив в сферу інтересів «Динамо».

Раніше форвардом активно цікавився «Бернлі», проте клуби не зійшлися на сумі трансферу.

Англійці пропонували за 27-річного нападника 20 мільйонів євро, однак ця пропозиція керівництво «Нанта» не задовольнила.

За інформацією джерела, на форварда претендує також «Краснодар».

Раніше повідомлялося, що «Динамо» розглядало можливість підписання форварда ПАОКа Александра Прійовича, проте у підсумку порахувало цей трансфер недоцільним.

Як відомо, «Динамо» підписало угоду з українським 18-річним форвардом.

Джерело: ua.tribuna.com