«Динамо» цікавиться ще одним гравцем збірної України

У приціл київського клубу потрапив лідер луганської «Зорі»

Півзахисник «Зорі» і збірної України Олександр Караваєв може перейти в «Динамо». 25-річний Караваєв є вихованцем донецького «Шахтаря», але за першу команду «гірників» не грав. Перший матч у професійній кар'єрі зіграв за «Шахтар-3», після чого вирушав в оренду в «Севастополь»,



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Олександр Караваєв. Фото: Footboom

У приціл київського клубу потрапив лідер луганської «Зорі»

Півзахисник «Зорі» і збірної України Олександр Караваєв може перейти в «Динамо».

25-річний Караваєв є вихованцем донецького «Шахтаря», але за першу команду «гірників» не грав.

Перший матч у професійній кар'єрі зіграв за «Шахтар-3», після чого вирушав в оренду в «Севастополь», «Зорю» і «Фенербахче».

У турецькій команді Караваєв добре стартував, але потім отримував все менше ігрової практики і в підсумку покинув стамбульський клуб.

Влітку 2017 року Караваєв розірвав контракт з «Шахтарем» і на правах вільного агента перебрався в «Зорю», підписавши з нею контракт на три роки.

Раніше повідомлялося, що київський клуб цікавиться ще одним збірником - Русланом Ротанем.

Джерело: Динамоманія