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    «Динамо» цікавиться ще одним гравцем збірної України

    У приціл київського клубу потрапив лідер луганської «Зорі»
    Півзахисник «Зорі» і збірної України Олександр Караваєв може перейти в «Динамо». 25-річний Караваєв є вихованцем донецького «Шахтаря», але за першу команду «гірників» не грав. Перший матч у професійній кар'єрі зіграв за «Шахтар-3», після чого вирушав в оренду в «Севастополь»,
    • Сьогодні, 18:16
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    Олександр Караваєв. Фото: Footboom
    Олександр Караваєв. Фото: Footboom

    У приціл київського клубу потрапив лідер луганської «Зорі»

    Півзахисник «Зорі» і збірної України Олександр Караваєв може перейти в «Динамо».

    25-річний Караваєв є вихованцем донецького «Шахтаря», але за першу команду «гірників» не грав.

    Перший матч у професійній кар'єрі зіграв за «Шахтар-3», після чого вирушав в оренду в «Севастополь», «Зорю» і «Фенербахче».

    У турецькій команді Караваєв добре стартував, але потім отримував все менше ігрової практики і в підсумку покинув стамбульський клуб.

    Влітку 2017 року Караваєв розірвав контракт з «Шахтарем» і на правах вільного агента перебрався в «Зорю», підписавши з нею контракт на три роки.

    Раніше повідомлялося, що київський клуб цікавиться ще одним збірником - Русланом Ротанем.

    Джерело: Динамоманія

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