«Динамо» цікавиться ще одним гравцем збірної України
- Сьогодні, 18:16
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Олександр Караваєв. Фото: Footboom
У приціл київського клубу потрапив лідер луганської «Зорі»
Півзахисник «Зорі» і збірної України Олександр Караваєв може перейти в «Динамо».
25-річний Караваєв є вихованцем донецького «Шахтаря», але за першу команду «гірників» не грав.
Перший матч у професійній кар'єрі зіграв за «Шахтар-3», після чого вирушав в оренду в «Севастополь», «Зорю» і «Фенербахче».
У турецькій команді Караваєв добре стартував, але потім отримував все менше ігрової практики і в підсумку покинув стамбульський клуб.
Влітку 2017 року Караваєв розірвав контракт з «Шахтарем» і на правах вільного агента перебрався в «Зорю», підписавши з нею контракт на три роки.
Раніше повідомлялося, що київський клуб цікавиться ще одним збірником - Русланом Ротанем.
Джерело: Динамоманія