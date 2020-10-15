МОЗ дало дозвіл на проведення матчу «Динамо» – «Ювентус» у Лізі чемпіонів з глядачами (документ)
Чому глядачів не пускають на матчі внутрішнього календаря – загадка
Київське «Динамо» матиме додаткову підтримку на трибунах під час матчу з туринським «Ювентусом» у стартовому турі Ліги чемпіонів, який відбудеться 20 жовтня.
«Динамо» продовжує продавати квитки на поєдинок проти «Старої Синьйори». Про це повідомила прес-служба клубу. Влада Києва задовольнила запит «Динамо» та дозволила проведення поєдинку з глядачами за умови суворого дотримання карантинних обмежень. Цікаво, що наразі столиця України перебуває у «помаранчевій» зоні. Згідно з правилами, у таких містах заборонено проведення масових заходів за участі понад 220 осіб. Крім того, рішенням Кабміну усі внутрішні спортивні заходи до 31 грудня 2020 року відбуватимуться за порожніх трибун. Чому виняток робиться для міжнародних зустрічей, де глядачів збирається значно більше – невідомо.
Зауважимо, УЄФА ухвалив рішення, що на матчах групового етапу допускається присутність глядачів на трибунах в обмеженій кількості. Остаточне рішення ухвалюється згідно з нормами, встановленими місцевою владою для запобігання поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.
На матчі збірної України з Іспанією зменшили дозволену квоту – з 30% до 15% місткості стадіону. Про аналогічне зменшення на поєдинок «Динамо» і «Ювентуса» наразі не повідомляється.
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