«Динамо» може підписати захисника з чемпіонату Італії
- Сьогодні, 18:36
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Захисник «Наполі» може перебратися у столичне «Динамо»
Стало відоме ще одне ім'я потенційного новачка «Динамо».
За інформацією грецьких ЗМІ, ним є захисник «Наполі» та капітан збірної Румунії Влад Кірікеш.
«Динамо» розглядає варіант підписання захисника.
28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання Sdna.gr.
Як зазначає джерело, окрім Карлоса Самбрано, «Динамо» розглядає і кандидатуру Кірікеша, контракт якого з Наполі чинний до 30 червня 2020 року.
Трансферна вартість румуна, згідно даних Transfermarkt, складає шість євро.
В активі Кірікеша 48 поєдинків за національну збірну Румунії.
В сезоні 2017/18 в активі Кірікеша шість поєдинків у чемпіонаті Італії.
У відбірковому турнірі до ЧС-2018 захисник провів сім матчів за збірну Румунії.
Джерело: Футбол 24