Захисник «Наполі» може перебратися у столичне «Динамо»

Стало відоме ще одне ім'я потенційного новачка «Динамо». За інформацією грецьких ЗМІ, ним є захисник «Наполі» та капітан збірної Румунії Влад Кірікеш. «Динамо» розглядає варіант підписання захисника. 28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання



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Влад Кірікеш. Фото: ФК Наполі

Захисник «Наполі» може перебратися у столичне «Динамо»

Стало відоме ще одне ім'я потенційного новачка «Динамо».

За інформацією грецьких ЗМІ, ним є захисник «Наполі» та капітан збірної Румунії Влад Кірікеш.

«Динамо» розглядає варіант підписання захисника.

28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання Sdna.gr.

Як зазначає джерело, окрім Карлоса Самбрано, «Динамо» розглядає і кандидатуру Кірікеша, контракт якого з Наполі чинний до 30 червня 2020 року.

Трансферна вартість румуна, згідно даних Transfermarkt, складає шість євро.

В активі Кірікеша 48 поєдинків за національну збірну Румунії.

В сезоні 2017/18 в активі Кірікеша шість поєдинків у чемпіонаті Італії.

У відбірковому турнірі до ЧС-2018 захисник провів сім матчів за збірну Румунії.

Джерело: Футбол 24