  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    «Динамо» може підписати захисника з чемпіонату Італії

    Захисник «Наполі» може перебратися у столичне «Динамо»
    Стало відоме ще одне ім'я потенційного новачка «Динамо». За інформацією грецьких ЗМІ, ним є захисник «Наполі» та капітан збірної Румунії Влад Кірікеш. «Динамо» розглядає варіант підписання захисника. 28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання
    • Сьогодні, 18:36
    • Розсилка
    Влад Кірікеш. Фото: ФК Наполі
    Влад Кірікеш. Фото: ФК Наполі

    Захисник «Наполі» може перебратися у столичне «Динамо»

    Стало відоме ще одне ім'я потенційного новачка «Динамо».

    За інформацією грецьких ЗМІ, ним є захисник «Наполі» та капітан збірної Румунії Влад Кірікеш.

    «Динамо» розглядає варіант підписання захисника.

    28-річний капітан збірної Румунії є одним із варіантів підсилення київського клубу, повідомляє грецьке видання Sdna.gr.

    Як зазначає джерело, окрім Карлоса Самбрано, «Динамо» розглядає і кандидатуру Кірікеша, контракт якого з Наполі чинний до 30 червня 2020 року.

    Трансферна вартість румуна, згідно даних Transfermarkt, складає шість євро.

    В активі Кірікеша 48 поєдинків за національну збірну Румунії.

    В сезоні 2017/18 в активі Кірікеша шість поєдинків у чемпіонаті Італії.

    У відбірковому турнірі до ЧС-2018 захисник провів сім матчів за збірну Румунії.

    Джерело: Футбол 24

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ