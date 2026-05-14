Талант «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих оборонців за особливим показником
Українець опинився серед лідерів у промовистому глобальному індексі
Центрбек київського «Динамо» Тарас Михавко потрапив до п'ятірки найкращих оборонців світу до 23 років за кількістю виграних верхових дуелей у першій третині поля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CIES.
Українець виграв 81,3 % єдиноборств поблизу власних воріт. За цим показником Михавко став четвертим на планеті. Лідер рейтингу – центрбек берлінського «Уніона» Леопольд Кверфельд (83,9 %).
Оборонець «Динамо» проводить четвертий сезон на дорослому рівні. Його дебют припав на кампанію 2022/23. Тоді українець захищав кольори «Львова».
Михавко в нинішньому сезоні провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів. Контракт центрбека зі столичним грандом розрахований до літа 2030 року.
Best U2⃣3⃣ centre backs in aerial play 🌐 as per % of own third's aerial duels won (@impect_official)
🥇 #LeopoldQuerfeld 🇦🇹 83.9%
🥈 #TiagoGabriel 🇵🇹 82.4%
🥉 #AureleAmenda 🇨🇭 81.8%#Mykhavko 🇺🇦 #Mitchell 🇨🇷 #Vuskovic 🇭🇷 #DiLollo 🇦🇷 #Sow 🇨🇭 #Vallejos 🇵🇾 #Espigares 🇪🇸 pic.twitter.com/3KZtpcLESE
