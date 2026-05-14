Талант «Динамо» потрапив у рейтинг найкращих молодих оборонців за особливим показником

Українець опинився серед лідерів у промовистому глобальному індексі

Центрбек київського «Динамо» Тарас Михавко потрапив до п'ятірки найкращих оборонців світу до 23 років за кількістю виграних верхових дуелей у першій третині поля. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CIES.

Українець виграв 81,3 % єдиноборств поблизу власних воріт. За цим показником Михавко став четвертим на планеті. Лідер рейтингу – центрбек берлінського «Уніона» Леопольд Кверфельд (83,9 %).

Оборонець «Динамо» проводить четвертий сезон на дорослому рівні. Його дебют припав на кампанію 2022/23. Тоді українець захищав кольори «Львова».

Михавко в нинішньому сезоні провів 37 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав п'ять м'ячів. Контракт центрбека зі столичним грандом розрахований до літа 2030 року.

До слова, напередодні «Динамо» з голом Ярмоленка переграло «Колос» із Ковалівки в Прем'єр-лізі. Столичний гранд забив двічі в стартові 15 хвилин. «Хлібороби» були гострішими після перерви, але відквитали лише один гол.

