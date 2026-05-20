Завацька пробилася у фінал кваліфікації Відкритого чемпіонату Франції

Антон Федорців
Антон Федорців
Вітчизняна тенісистка опинилася за крок від основної сітки мейджора

Українка Катаріна Завацька переграла латвійську спортсменку Дарью Сємєністую в другому кваліфікаційному раунді French Open. Про це повідомляє «Главком».

Завацька потужно стартувала, взявши чотири гейми поспіль. Утім, такий дебют зіграв злий жарт із українською тенісисткою. Суперниця зуміла повернутися в гру та ледь не організувала тай-брейк. Та представниця України таки дотиснула Сємєністую.

Краще розпочала Завацька і другий сет. Вона з брейком швидка повела (3:1). Та далі латвійка перехопила ініціативу та згодом навіть вирвалася вперед. Зрештою, вона зуміла зрівняти рахунок за партіями.

Нестандартно опонентки стартували у вирішальному сеті. Українка двічі обмінялася із Сємєністою виграними «чужими» подачами (2:2). Та далі Завацька взяла ситуацію у власні руки. Вона виграла чотири гейми поспіль і з другої спроби реалізувала матчбол.

За місце в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції українська тенісистка позмагається з італійкою Лучією Бронцетті. Матч запланований на 21 травня. Завацька на «Ролан Гарросі» двічі грала в основній сітці (2020, 2021 роки).

Відкритий чемпіонат Франції. Кваліфікація, 1/2 фіналу

  • Дарья Сємєністая (Латвія, 7) – Катаріна Завацька (Україна) – 5:7, 7:5, 2:6

До слова, напередодні Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.

