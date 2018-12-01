«Динамо» обійшло «Монако» у рейтингу УЄФА, «Шахтар» зберіг 12-е місце



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Фото взяте з сайту 24tv.ua

Минулий тиждень можна занести українським клубам в актив

УЄФА оновив рейтинг клубів за підсумками п'ятого раунду групового етапу єврокубків.

«Динамо» завдяки перемозі над «Астаною» (1:0) у Лізі Європи обійшло у рейтингу «Монако» і тепер займає 19-е місце. В активі киян 62,000 балів. У французького клубу і «Бешикташа» такий же показник, але київський клуб випереджає їх за рахунок більш високого коефіцієнта за останній сезон - 8,000 проти 5,000. У «Челсі», що йде 18-м, 67,000 бала.

«Шахтар», який переміг «Гоффенгайм» (3:2) у Лізі чемпіонів, зберіг 12-е місце. В активі гірників 78,000 балів. Дортмундська «Боруссія» - 11-а (78,000, але 11,000 балів у поточному сезоні проти 8,000 у гірників), «Рома» - 13-а (74,000).

«Ворскла», незважаючи на поразку від «Арсеналу» (0:3) у Лізі Європи, залишилася на 146-му рядку, в її активі 7,580 балів.

Джерело: Tribuna.com