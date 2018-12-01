  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Динамо» обійшло «Монако» у рейтингу УЄФА, «Шахтар» зберіг 12-е місце

    • Розсилка
    Фото взяте з сайту&nbsp;24tv.ua - «Динамо» обійшло «Монако» у рейтингу УЄФА, «Шахтар» зберіг 12-е місце
    Фото взяте з сайту 24tv.ua

    Минулий тиждень можна занести українським клубам в актив

    УЄФА оновив рейтинг клубів за підсумками п'ятого раунду групового етапу єврокубків.

    «Динамо» завдяки перемозі над «Астаною» (1:0) у Лізі Європи обійшло у рейтингу «Монако» і тепер займає 19-е місце. В активі киян 62,000 балів. У французького клубу і «Бешикташа» такий же показник, але київський клуб випереджає їх за рахунок більш високого коефіцієнта за останній сезон - 8,000 проти 5,000. У «Челсі», що йде 18-м, 67,000 бала.

    «Шахтар», який переміг «Гоффенгайм» (3:2) у Лізі чемпіонів, зберіг 12-е місце. В активі гірників 78,000 балів. Дортмундська «Боруссія» - 11-а (78,000, але 11,000 балів у поточному сезоні проти 8,000 у гірників), «Рома» - 13-а (74,000).

    «Ворскла», незважаючи на поразку від «Арсеналу» (0:3) у Лізі Європи, залишилася на 146-му рядку, в її активі 7,580 балів.

    Читайте також: Цирк у Казахстані, «Ворскла»-невидимка й антифутбол «Динамо». Європейські ЗМІ про наші єврокубкові матчі.

    Джерело: Tribuna.com

    УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» ФК Ворскла
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ