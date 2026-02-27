Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
Гра Україна – Іспанія відбудеться у Ризі (Латвія)
Вже сьогодні, 27 лютого 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє перший матч ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.
Номінально домашня гра відбудеться в Ризі, Латвія на майданчику Xiaomi Arena (Арена Рига) о 15:00. Трансляцію матчу дивіться наживо на Суспільне Спорт.
Збірна Іспанії визначилась зі складом на гру проти України, до фінальної заявки увійшли 12 гравців.
Склад збірної Іспанії
- Ізан Альманса (Реал Мадрид)
- Франсіс Алонсо (Ріо Бреоган)
- Ферран Бассас (Манреса)
- Альваро Карденас (Перістері)
- Хайме Фернандес (Тенеріфе)
- Фран Герра (Тенеріфе)
- Серхі Мартінес (Жирона)
- Айзек Ногес (Валенсія)
- П'єр Оріола (Манреса)
- Оріоль Паулі (Леріда)
- Алекс Рейес (Манреса)
- Санті Юста (Сарагоса)
Поза заявкою залишилися Пеп Бускетс (Жирона), Ерік Віла (Гран-Канарія), Мігель Гонсалес (Сарагоса) та Луїс Коста (Гранада).
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.
Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
