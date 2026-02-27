Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України

Гра Україна – Іспанія відбудеться у Ризі (Латвія)

Вже сьогодні, 27 лютого 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє перший матч ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Номінально домашня гра відбудеться в Ризі, Латвія на майданчику Xiaomi Arena (Арена Рига) о 15:00. Трансляцію матчу дивіться наживо на Суспільне Спорт.

Збірна Іспанії визначилась зі складом на гру проти України, до фінальної заявки увійшли 12 гравців.

Склад збірної Іспанії

Ізан Альманса (Реал Мадрид)

Франсіс Алонсо (Ріо Бреоган)

Ферран Бассас (Манреса)

Альваро Карденас (Перістері)

Хайме Фернандес (Тенеріфе)

Фран Герра (Тенеріфе)

Серхі Мартінес (Жирона)

Айзек Ногес (Валенсія)

П'єр Оріола (Манреса)

Оріоль Паулі (Леріда)

Алекс Рейес (Манреса)

Санті Юста (Сарагоса)

Поза заявкою залишилися Пеп Бускетс (Жирона), Ерік Віла (Гран-Канарія), Мігель Гонсалес (Сарагоса) та Луїс Коста (Гранада).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0