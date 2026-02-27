Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
До заявки збірної Іспанії увійшло 12 гравців

Гра Україна – Іспанія відбудеться у Ризі (Латвія)

Вже сьогодні, 27 лютого 2026 року, чоловіча збірна України з баскетболу зіграє перший матч ігрового вікна кваліфікації чемпіонату світу проти збірної Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Номінально домашня гра відбудеться в Ризі, Латвія на майданчику Xiaomi Arena (Арена Рига) о 15:00. Трансляцію матчу дивіться наживо на Суспільне Спорт.

Збірна Іспанії визначилась зі складом на гру проти України, до фінальної заявки увійшли 12 гравців.

Склад збірної Іспанії

  • Ізан Альманса (Реал Мадрид)
  • Франсіс Алонсо (Ріо Бреоган)
  • Ферран Бассас (Манреса)
  • Альваро Карденас (Перістері)
  • Хайме Фернандес (Тенеріфе)
  • Фран Герра (Тенеріфе)
  • Серхі Мартінес (Жирона)
  • Айзек Ногес (Валенсія)
  • П'єр Оріола (Манреса)
  • Оріоль Паулі (Леріда)
  • Алекс Рейес (Манреса)
  • Санті Юста (Сарагоса)

Поза заявкою залишилися Пеп Бускетс (Жирона), Ерік Віла (Гран-Канарія), Мігель Гонсалес (Сарагоса) та Луїс Коста (Гранада).

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії
Визначився склад збірної України з баскетболу на матч проти Іспанії Реклама
Сьогодні, 08:00
У цьому сезоні за «Мен Селтікс» Шульга зіграв у 33 матчах, в середньому граючи 33.9 хвилин, набираючи 15.7 очка
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Вчора, 15:21
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Вчора, 13:56
Клуб українок «Шаморін» поступився «П'єштянським Чайкам»
Панчук і Кононученко набрали по вісім очок у матчі чемпіонату Словаччини з баскетболу
Вчора, 11:59
До матчу проти Іспанії готуватимуться 14 гравців збірної України з баскетболу
Один з лідерів збірної України з баскетболу пропустить матчі проти Іспанії
24 лютого, 14:48
В Адріатичній лізі Ковляр зіграв в 15 матчах, в середньому граючи 18.7 хвилин, набираючи 7.3 очка
Ковляр набрав шість очок в матчі Адріатичної ліги
10 лютого, 11:15
Бобров: Іспанці можуть привезти будь-який ростер, але кожен гравець викладатиметься на 100%
Баскетболіст Бобров прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
4 лютого, 16:40
Чинним переможцем Кубка України є «Київ-Баскет»
Визначилося місце проведення Фіналу чотирьох жіночого Кубка України з баскетболу
3 лютого, 16:25
Перемога дозволила клубу Пустового відірватись від зони вильоту
Пустовий допоміг «Андоррі» здобути важливу перемогу в чемпіонаті Іспанії з баскетболу
1 лютого, 14:15

Новини

ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
ЛНЗ – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 18 туру УПЛ
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
Став відомий склад збірної Іспанії з баскетболу на матч проти України
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Україна – Іспанія: де дивитися гру кваліфікації Чемпіонату світу з баскетболу
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради чемпіонату світу 2026
Лідер «Реала» прагне уникнути операції заради чемпіонату світу 2026
«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою
«Радий бути знайомим із цією видатною людиною». Усик опублікував фото з Бубкою

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua