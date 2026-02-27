Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»
Іспанія підходить до матчу з Україною з двома перемогами в активі після першого ігрового вікна
фото: ФІБА

У треку «Бумбокса» звучав рядок, який має зв'язок з баскетболом

Збірні України та Іспанії з'явилися на Xiaomi Arena в Ризі на матч відбору на Чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє «Главком»

Цікавий епізод трапився з іспанською командою. Традиційно, виходи збірних супроводжуються музичними треками, що додає динаміки моменту.

Суперники українців вибігли під пісню «Бумбокса» «Зцапала-злапала», де йдеться: 

Ти кажеш все якось дуже стрімко
А я вже хотів припинити пошук
Діджей поставив не ту платівку
Баскетболіст не потрапив в кошик

Україна та Іспанія підходять до матчу із двома перемогами в активі після першого ігрового вікна, в якому українська та іспанська збірна перемогли Грузію та Данію.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Реклама. 21+

GGBET є титульним спонсором Федерації баскетболу України та збірної України. Кожен матч національної збірної — це подія, яку разом переживають мільйони українських уболівальників. Букмекерський бренд GGBET створений для тих, хто цінує реальні емоції та цінує унікальний ігровий досвід. Підтримуй Збірну України разом із GGBET!

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Теги: чемпіонат світу баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Святослав Михайлюк в цьому сезоні відіграв уже в 44 матчах
Михайлюк набрав 14 очок у грі НБА
6 лютого, 10:48
Номінально домашню з Іспанією Україна зіграє в Ризі
Як придбати квитки на баскетбольний матч Україна – Іспанія: усі деталі
16 лютого, 13:51
Лукашов зіграв за збірну України 67 матчів
До збірної України з баскетболу повернувся один з рекордсменів за кількістю зіграних матчів
18 лютого, 20:14
Масові підпали й стрілянина охопили Мексику після ліквідації наркобарона
ФІФА може позбавити Мексику матчів плейоф чемпіонату світу – ЗМІ
24 лютого, 12:42
У цьому сезоні за «Мен Селтікс» Шульга зіграв у 33 матчах, в середньому граючи 33.9 хвилин, набираючи 15.7 очка
Шульга набрав 24 очка в матчі G-ліги
Вчора, 15:21
Ткаченко: Робимо акцент на тому, що після наших атак в нападі, ми мусимо швидко повертатись у захист
Баскетболіст Ткаченко прокоментував майбутні матчі збірної України з Іспанією
Вчора, 13:56
Після першого кваліфікаційного вікна збірна України знаходиться на другому місці в групі
Кваліфікація жіночого Євробаскету: визначилося місце проведення гри Україна – Чорногорія
Вчора, 14:44
Українська та іспанська команда добре знають одна одну по іграх у минулих кваліфікаціях до Чемпіонату світу
Україна – Іспанія. Прогноз і анонс поєдинку кваліфікації Чемпіонату світу 2027 Реклама
Сьогодні, 09:48
У цьому сезоні НБА Михайлюк зіграв вже у 47 матчах
Михайлюк став одним з найкращих гравців «Юти» в матчі НБА
Сьогодні, 11:23

Новини

Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки
Гераскевич зареєстрував петицію щодо санкцій проти Бубки
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Тенісистка Сагдієва перемогла доньку Майка Тайсона на турнірі у США
Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»
Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»
«Динамо» оформило впевнену перемогу над «Епіцентром» в УПЛ
«Динамо» оформило впевнену перемогу над «Епіцентром» в УПЛ
Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд: деталі
Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд: деталі
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 1/8 фіналу

Новини

«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
Сьогодні, 15:20
УЄФА провела жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 14:27
Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
24 лютого, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну