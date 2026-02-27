Збірна Іспанії з баскетболу з'явилася на розминці матчу з Україною під пісню гурту «Бумбокс»

Іспанія підходить до матчу з Україною з двома перемогами в активі після першого ігрового вікна

У треку «Бумбокса» звучав рядок, який має зв'язок з баскетболом

Збірні України та Іспанії з'явилися на Xiaomi Arena в Ризі на матч відбору на Чемпіонат світу 2027. Про це повідомляє «Главком».

Цікавий епізод трапився з іспанською командою. Традиційно, виходи збірних супроводжуються музичними треками, що додає динаміки моменту.

Суперники українців вибігли під пісню «Бумбокса» «Зцапала-злапала», де йдеться:

Ти кажеш все якось дуже стрімко

А я вже хотів припинити пошук

Діджей поставив не ту платівку

Баскетболіст не потрапив в кошик

Україна та Іспанія підходять до матчу із двома перемогами в активі після першого ігрового вікна, в якому українська та іспанська збірна перемогли Грузію та Данію.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0