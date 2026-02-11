Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні

Середняки чемпіонату України вирішили гуртуватися

Рівненський стадіон «Авангард» може стати домівкою трьох колективів Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбол з вертольоту».

У другому колі на рідній арені продовжить виступи рівненський «Верес». Окрім того, попередньої згоди про виступи в Рівному досягла «Кудрівка». Кілька стартових матчів на «Авангарді» також може провести «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського.

Восени рівненський стадіон був домашнім лише для «Вереса». Натомість «Кудрівка» приймала суперників на «Оболонь-Арені» в Києві. Домівкою же «Епіцентру» був Тернопільський міський стадіон.

Тим часом воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.