Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
«Авангард» став популярним серед українських клубів
Фото: УПЛ

Середняки чемпіонату України вирішили гуртуватися

Рівненський стадіон «Авангард» може стати домівкою трьох колективів Української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Футбол з вертольоту».

У другому колі на рідній арені продовжить виступи рівненський «Верес». Окрім того, попередньої згоди про виступи в Рівному досягла «Кудрівка». Кілька стартових матчів на «Авангарді» також може провести «Епіцентр» із Кам'янця-Подільського.

Восени рівненський стадіон був домашнім лише для «Вереса». Натомість «Кудрівка» приймала суперників на «Оболонь-Арені» в Києві. Домівкою же «Епіцентру» був Тернопільський міський стадіон.

Тим часом воротар ковалівського «Колоса» Іван Пахолюк увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу. У віковій категорії до 23 років українець – один із найкращих на планеті за показником недопущених голів. Кращим за нього виявився уругвайський кіпер Бруно Антунес.

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Епіцентр» (Дунаївці) УПЛ ФК Верес Стадіон «Авангард» (Рівне)

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Кривбас» оголошує про підписання центрального захисника Джозефа Джонса
«Кривбас» оголосив ім'я першого зимового новачка
19 сiчня, 17:59
Черговий тур УПЛ відкриється матчем «Динамо» – «Епіцентр»
УПЛ затвердила розклад 18-го туру
4 лютого, 14:24
Сергій Ребров продовжить роботу зі збірною України
Шевченко розповів про майбутнє Реброва у збірній України
9 лютого, 15:26
Андрій Шевченко поділився результатами діяльності асоціації
Шевченко озвучив витрати УАФ у 2025 році
9 лютого, 16:53
Арсеній Батагов здобув визнання експертів
Українець втретє поспіль потрапив у збірну туру чемпіонату Туреччини з футболу
Вчора, 13:13
Після поєдинку сміявся лише Віталій Пономарьов (праворуч)
Сенсаційний лідер УПЛ переміг «Шахтар» на зборах у Туреччині
Вчора, 18:13

Новини

«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
Дві українські біатлоністки увійшли в топ-20 індивідуальної гонки Олімпіади-2026
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство
Міністр спорту РФ хоче заборонити в'їзд до Росії спортсменам, які змінили громадянство
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
Три клуби УПЛ зібралися ділити один стадіон навесні
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
Ексзірка збірної Англії з футболу програв у казино £150 тисяч за кілька днів
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді

Новини

Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Сьогодні, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua