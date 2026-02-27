Головна Спорт Новини
Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд: деталі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Оляновська першою в світі вийшла з 20 хвилин на дистанції 5 тис. м

Попередній світовий рекорд Оляновська покращила на 8 секунд

Українська скороходка Людмила Оляновська стала володаркою світового рекорду у приміщенні на дистанції 5000 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Історичне досягнення українці підкорилося у перший день чемпіонату України з легкої атлетики, що триває у Києві.

Час Оляновської на фініші склав 19:53 хвилини. Українська скороходка стала першою в історії, що подолала 5000 м, вийшовши з 20 хвилин.

Попередній світовий рекорд Оляновська покращила на 8 секунд – він належав італійці Елеонорі Гіоргі з 2014 року.

Оляновська – друга українська легкоатлетка, що є чинною світовою рекордсменкою. Також світовий рекорд утримує українка Ярослава Магучіх, яка у 2024 році виконала стрибок у висоту на 2.10 м.

Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції: 

Шосте місце

  • Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
  • Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)

Сьоме місце 

  • Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)

Восьме місце

  • Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)

Дев'яте місце

  • Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)

Десяте місце

  • Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
  • Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
  • Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
