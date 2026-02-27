Українська скороходка Оляновська встановила світовий рекорд: деталі
Попередній світовий рекорд Оляновська покращила на 8 секунд
Українська скороходка Людмила Оляновська стала володаркою світового рекорду у приміщенні на дистанції 5000 м. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».
Історичне досягнення українці підкорилося у перший день чемпіонату України з легкої атлетики, що триває у Києві.
Час Оляновської на фініші склав 19:53 хвилини. Українська скороходка стала першою в історії, що подолала 5000 м, вийшовши з 20 хвилин.
Попередній світовий рекорд Оляновська покращила на 8 секунд – він належав італійці Елеонорі Гіоргі з 2014 року.
Оляновська – друга українська легкоатлетка, що є чинною світовою рекордсменкою. Також світовий рекорд утримує українка Ярослава Магучіх, яка у 2024 році виконала стрибок у висоту на 2.10 м.
Нагадаємо, збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.
Українські спортсмени вісім разів потрапляли до десятки найсильніших – вони посіли такі позиції:
Шосте місце
- Ангеліна Брикіна, Олександр Окіпнюк, Дмитро Котовський (фристайл, лижна акробатика, змішана команда)
- Юліанна Туницька, Ігор Гой / Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, естафета)
Сьоме місце
- Олександра Мох / Олена Стецків (санний спорт, жіночі двійки)
Восьме місце
- Дмитро Підручний, Віталій Мандзин, Олена Городна, Олександра Меркушина (біатлон, змішана естафета)
Дев'яте місце
- Олександра Меркушина, Юлія Джіма, Христина Дмитренко, Дарина Чалик (біатлон, естафета)
Десяте місце
- Катерина Коцар (фристайл, бігейр)
- Олександр Окіпнюк (фристайл, лижна акробатика, особисті змагання)
- Віталій Мандзин (біатлон, масстарт)
Коментарі — 0