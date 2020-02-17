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    Юхим Конопля: За перемогу над «Динамо» дали по 100 000 гривень

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    Юхим Конопля та його серденько - Юхим Конопля: За перемогу над «Динамо» дали по 100 000 гривень
    Юхим Конопля та його серденько

    Він любить Зеленського, кайфує від гри Роналдіньйо та ніколи не буде грати за команду київського «Динамо»

    Молода зірка українського футболу захисник «Десни» Юхим Конопля нині на зборах своєї команди у Туреччині. Там його знайшли журналісти Footballhub та записали вельми інформативне інтерв’ю.

    Юхим Конопля - рудий, але не з "Іванушєк" - велике інтерв'ю
    Автор: Football Hub

    Подаємо головні тези:

    Про пропозиції з-за кордону

    Я попросив свого агента, щоб він мені не говорив, що нібито «Барселона» цікавиться. Щоб не зазнавався. Але якщо якість пропозиції надходитимуть до клубу, то я завжди готовий буду поспілкуватися, дізнатися про пропозицію. Звичайно, мені цікаво було б пограти закордоном.

    Преміальні за перемогу на Чемпіонаті Світу U-20

    Преміальні видали. Усю суму чесно розділили. На що вистачить суми? Гадаю, що на квартиру у Чернігові вистачить.

    Найбільша премія за один матч

    На молодіжному рівні невеликі премії за перемогу. А ось найбільша була вже в УПЛ, коли ми перемогли «Динамо» на «Олімпійському». Дали 100 тисяч гривень тим, хто грав (цікакво, чи сплачені тут податки? - ред.).

    Ставлення до «Динамо»

    Матчі з «Динамо» завжди дають мені велику мотивацію. Я народився і виріс у Донецьку, жив там до того, як почався конфлікт. Про «Динамо» навіть мова не може йти.

    Футбольний кумир

    Роналдіньйо. Він на полі завжди кайфував. Він завжди був радісним та веселим на полі. Я вважаю, що так повинно бути завжди.

    Нефутбольний герой

    Нефутбольний герой — Зеленський. Подобається як людина, як президент. Я слідкую в ютубі, де він їздить, що робить. Я радий за нього і підтримую його рішення. Ми з ним зустрічалися одного разу, він нас нагороджував після перемоги на чемпіонаті світу U20. Як тільки я його побачив, то в мене одразу посмішка з’явилася на обличчі. Чесно кажучи, не знаю з чим це було пов’язано.

    Роналду чи Мессі?

    Кріштіану — це приклад. Це та людина, за якою треба бігати і спостерігати, що він робить, як тренується. Мессі… там або воно є, або його немає (талант — «Главком»).

    За який матч соромно?

    Мабуть, немає такого. Але був момент у цьому сезоні, коли в останньому матчі з «Динамо» міг забити, але не забив. Звинувачую себе, але вже цей момент в минулому. Сподіваюся, такого більше не буде.

    Троє найкращих рудоволосих футболісти у світі?

    Скоулз, Ріісе, а третього згадати не можу.

    Три топ-тренери світу

    Я б дуже хотів потрапити до Клоппа. Другий — Ґвардіола. Третій — Петраков.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Володимир Зеленський Кріштіану Роналду Ліонель Мессі ФК «Десна» Хосеп Ґвардіола Юрґен Клопп Олександр Петраков Юхим Конопля Пол Скоулз
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