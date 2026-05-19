У Румунії топова тренерка з гімнастики звинувачується у знущаннях над підопічними

Ілля Мандебура
Румунська спеціалістка може зіштовхнутися з серйозною адміністративною та кримінальною відповідальністю
фото: Inquam Photos
Під гарячу руку Камелії Войні потрапила навіть її донька

Федерація гімнастики Румунії оголосила про тимчасове відсторонення відомої тренерки Камелії Войні від будь-якої діяльності під своєю егідою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Eurosport.ro. 

Причина відсторонення

Жорстке рішення ухвалили на тлі масштабного скандалу, пов'язаного зі скаргами її підопічних на систематичне фізичне та моральне насильство, а також через серйозні фінансові махінації, якими тепер займатимуться антикорупційні органи Румунії. Кілька місяців тому провідні румунські гімнастки, серед яких Деніса Голгота, Мара Чеплінські та Анамарія Міхеску, відкрито заявили про грубу поведінку, жорсткий тиск та психологічне насильство з боку тренерки під час тренувального процесу. Окрім цього, Войню звинувачують у неналежному ставленні до інших представників гімнастичної групи.

Окремим поштовхом для жорстких заходів з боку федерації став витік у публічний простір шокуючих кадрів із тренування кількарічної давнини. На цьому відео зафіксовано, як Камелія Войня застосовує фізичне насильство та ображає власну доньку – відому румунську гімнастку Сабріну Манеку-Войню. Дисциплінарна комісія федерації після попереднього аналізу дійшла висновку, що справа вимагає втручання спеціалізованих державних органів, і заморозила внутрішнє розслідування до завершення офіційного слідства.

Антикорупційні звинувачення

Паралельно з етичним скандалом навколо тренерки розгортається серйозне кримінальне провадження. Національне спортивне агентство Румунії, якому підпорядкований спортивний клуб CS Farul Constanța, виявило великі фінансові зловживання під час перевірки за дорученням очільника Богдана Матея.

Було виявлено, що з січня 2024 року по листопад 2025 року Камелія Войня взагалі не з'являлася на робочому місці та не виконувала своїх обов'язків у клубі CS Farul Constanța, оскільки в цей час тренувала доньку в іншому клубі. Попри це, вона офіційно значилася працівницею клубу. За цей період «роботи» їй було незаконно нараховано та виплачено заробітну плату на загальну суму 153 031 лей, що складає близько 34 тисяч доларів США.

Держава вимагає від Камелії Войні повного повернення цих коштів до бюджету, проте екстренерка не лише відмовилася добровільно віддати гроші, а й подала на клуб до суду, оскаржуючи дії Нацагентства спорту. Через це воно зобов'язане передати всі матеріали справи до двох окремих прокуратур країни, які борються з найтяжчими злочинами.

