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    «Через свавілля суддів». Український футбольний клуб знявся зі змагань після гри з «Металістом»

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    Матч Альянс - Металіст завершився зняттям команди зі змагань - «Через свавілля суддів». Український футбольний клуб знявся зі змагань після гри з «Металістом»
    Матч Альянс - Металіст завершився зняттям команди зі змагань
    Фото з відкритих джерел

    Команда Першої ліги «Альянс» залишає турнір після поразки від харків’ян

    Вже після першого туру першості України в Першій лізі на одну команду стало менше. За повідомленнями ЗМІ, 28 липня в Липовій Долині, честь якої захищав «Альянс», відбулася зустріч керівництва і головного тренера клубу Юрія Ярошенка. На ній було прийняте рішення закрити проект під назвою «Альянс». Клуб знімається зі змагань.

    Офіційних листів Професіональна-футбольна ліга від «Альянса» ще не отримувала.

    Приводом для такого рішення стало суддівство в матчі першого туру між «Альянсом» та «Металістом». Президент клубу з Липової Долини Сергій Демченко назвав суддівство арбітра Олександра Омельченка беззаконням і пригрозив зняти команду з чемпіонату.

    «Альянс» тоді поступився – 0:2, і завершував матч удев’ятьох – два футболісти команди отримали червоні картки.

    Заради справедливості зазначимо, що за рахунку 0:0 «Альянс не реалізував пенальті.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Металіст» ФК «Альянс» (Липова Долина)
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    «Через свавілля суддів». Український футбольний клуб знявся зі змагань після гри з «Металістом»