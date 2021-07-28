«Через свавілля суддів». Український футбольний клуб знявся зі змагань після гри з «Металістом»

Команда Першої ліги «Альянс» залишає турнір після поразки від харків’ян

Вже після першого туру першості України в Першій лізі на одну команду стало менше. За повідомленнями ЗМІ, 28 липня в Липовій Долині, честь якої захищав «Альянс», відбулася зустріч керівництва і головного тренера клубу Юрія Ярошенка. На ній було прийняте рішення закрити проект під назвою «Альянс». Клуб знімається зі змагань.

Офіційних листів Професіональна-футбольна ліга від «Альянса» ще не отримувала.

Приводом для такого рішення стало суддівство в матчі першого туру між «Альянсом» та «Металістом». Президент клубу з Липової Долини Сергій Демченко назвав суддівство арбітра Олександра Омельченка беззаконням і пригрозив зняти команду з чемпіонату.

«Альянс» тоді поступився – 0:2, і завершував матч удев’ятьох – два футболісти команди отримали червоні картки.

Заради справедливості зазначимо, що за рахунку 0:0 «Альянс не реалізував пенальті.