Півзахисник Малиновський повернувся до тренувань з «Аталантою»

Після чемпіонату Європи футболістові була зроблена операція

Гравець збірної України з футболу Руслан Малиновський повернувся у розташування «Аталанти» після відпустки, пов'язаної з участю в плей-оф Євро-2020 і частину якої він провів у лікарні. Півзахиснику видалили грижу, але, схоже, що відновлення йде швидкими темпами. Прогнозувалося, що він пропустить близько двох місяців. У минулому сезоні Руслан зіграв в 43 матчах, забив 10 м’ячів і зробив 12 гольових передач.

Українець разом з кількома партнерами по команді проходив індивідуальні тести.

Віктор Коваленко, в свою чергу, тренувався в загальній групі.

Тим часом в українській Прем’єр-лізі пройшли матчі першого туру. Не обійшлося без скандалу.