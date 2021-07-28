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    Півзахисник Малиновський повернувся до тренувань з «Аталантою»

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    Руслан Малиновський розпочав відновлення після операції - Півзахисник Малиновський повернувся до тренувань з «Аталантою»
    Руслан Малиновський розпочав відновлення після операції
    Фото з відкритих джерел

    Після чемпіонату Європи футболістові була зроблена операція

    Гравець збірної України з футболу Руслан Малиновський повернувся у розташування «Аталанти» після відпустки, пов'язаної з участю в плей-оф Євро-2020 і частину якої він провів у лікарні. Півзахиснику видалили грижу, але, схоже, що відновлення йде швидкими темпами. Прогнозувалося, що він пропустить близько двох місяців. У минулому сезоні Руслан зіграв в 43 матчах, забив 10 м’ячів і зробив 12 гольових передач.

    Українець разом з кількома партнерами по команді проходив індивідуальні тести.

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    Віктор Коваленко, в свою чергу, тренувався в загальній групі.

    Тим часом в українській Прем’єр-лізі пройшли матчі першого туру. Не обійшлося без скандалу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський
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    Півзахисник Малиновський повернувся до тренувань з «Аталантою»