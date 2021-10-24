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    «Динамо» розібралося з «Дніпром-1» силами півзахисників

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    Кияни впевнено здолали дніпровців - «Динамо» розібралося з «Дніпром-1» силами півзахисників
    Кияни впевнено здолали дніпровців
    Фото з відкритих джерел

    Перемогу чемпіону України принесли влучні удари Циганкова і Гармаша

    Денис Гармаш, схоже, через чотири роки отримає виклик до національної збірної. Півзахисник «Динамо» демонструє завидну сталість в осінніх матчах. Його було визнано найкращим гравцем вересня в українській Прем’єр-лізі, і в жовтні він є одним з найкращих. В 12 турі лідер столичного клубу знову взяв на себе функції форварда і закріпив перевагу «Динамо» в грі з «Дніпром-1». Таким чином, кияни зберегли триочкову перевагу в турнірній таблиці над «Шахтарем».

    Кияни домінували в грі з дніпрянами. Гості, в свою чергу, діяли від оборони і до певного часу це давало змогу гасити тиск господарів. По-справжньому гольові моменти столичні футболісти почали створювати після перерва. І чи не перша небезпечна атака завершилася голом. Фірмовий прохід Циганкова завершився влучним ударом у «дев’ятку».

    Взяв участь Циганков і у другому голі динамівців. Його прохід завершився передачею на Гармаша, який і підсумував перевагу киян над претендентом на нагороди - 2:0.

    В іншому матчі 12-го туру «Рух» і «Минай» розійшлися миром - 2:2.

    Раніше «Шахтар» зламав «Ворсклу».

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Динамо» розібралося з «Дніпром-1» силами півзахисників