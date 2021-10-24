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    Ібрагімович дивує у «Мілані»: забив у свої й чужі ворота

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    Златан Ібрагімович не втомлюється забивати - Ібрагімович дивує у «Мілані»: забив у свої й чужі ворота
    Златан Ібрагімович не втомлюється забивати
    Фото з відкритих джерел

    Швецький форвард став четвертим футболістом чемпіонату Італії, який забив гол у 40 років

    Златан Ібрагімович яскраво повернувся на футбольне поле після травми. У матчі 9-го туру італійської Серії А його «Мілан» переміг «Болонью» – 4:2, а швецький нападник став головною зіркою матчу. За переваги 2:0 на користь його команди він забив м’яч у власні ворота, згодом господарі зрівняли рахунок, але розвинути успіх їм завадило вилучення. В більшості «Мілан» забив двічі. На рахунку Ібрагімовича – гол і результативна передача.

    Златан став четвертим футболістом чемпіонату Італії, який відзначився голом у 40 років. у віці 40 років і старші забивали Алессандро Костакурта (41 рік і 25 днів), Сільвіо Піола (40 років і 131 день) і П'єтро Верховод (40 років і 47 днів).

    В іншому матчі 9-го туру «Спеція» Віктора Коваленка поступилася «Сампдорії» – 1:2. Українець провів на полі весь матч.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Ібрагімович дивує у «Мілані»: забив у свої й чужі ворота