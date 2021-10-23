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    «Шахтар» зламав «Ворсклу» і наздогнав «Динамо»

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    Полтавці на рівних діяли з гірниками до вилучення Тілля - «Шахтар» зламав «Ворсклу» і наздогнав «Динамо»
    Полтавці на рівних діяли з гірниками до вилучення Тілля
    Фото з відкритих джерел

    Полтавці через вилучення Тілля півтора тайми грали в меншості

    Центральний матч туру в Полтаві між «Ворсклою» і «Шахтарем» подарував інтригу до 65-ї хвилини. До цього моменту господарі вже пів години грали в меншості, але тримали марку і відбивалися від атак «гірників», як могли.

    «Ворскла» почала дуже жваво і навіть за відсутності трьох провідних виконавців і дискваліфікованого тренера Юрія Максимова певний час володіли перевагою. Найкращим на полі був гравець збірної Люксембургу Олів’є Тілль. Він створив дві нагоди для взяття воріт «Шахтаря», а вже на 19-й хвилині за активність, яка межувала з грубістю, отримав попередження. А вже на 35-й хвилині арбітр відправив півзахисника відпочивати – він пішов у зіткнення з воротарем гостей Трубіним і був покараний другим попередженням.

    «Ворскла» перебудувалася на гру від оборони, чого «Шахтарю» й було треба. По перерві вони втілили територіальну перевагу в голи. В середині другого тайму Сікан і Соломон створили забійний момент для Тете і той буквально розстріляв ворота. Згодом і сам Соломон відзначився, встановивши остаточний рахунок у матчі – 2:0.

    В іншому матчі дня «Верес» переграв «Маріуполь» – 2:0. Результати п’ятниці дивіться тут.

    «Шахтар» порівнявся з «Динамо» в турнірній таблиці, але кияни свій матч, з «Дніпром-1», проведуть завтра.

    Турнірна таблиця

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Ворскла
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    «Шахтар» зламав «Ворсклу» і наздогнав «Динамо»