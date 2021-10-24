Футбольний матч в українській лізі перервала бійка (відео)

Бешкетники застосували не лише кулаки, а й сльозогінний газ

Футбольний матч другої української ліги між «Сумами» і «Перемогою» з Дніпра, що відбувся напередодні на стадіоні «Альянс Арена» в селі Байрак Роменського району Сумської області, переривався через бійку, яку влаштували вболівальники, котрі прорвалися на поєдинок.

Після того, як фанати на 90-й хвилині пустили в хід кулаки і газові балончики (господарі поля якраз пропустили гол і програвали – 1:2), арбітр поєдинку Софія Причина зупинила зустріч, повідомляють «Факти». Приборкати хуліганів вдалося лише після того, як у ситуацію втрутилися футболісти і поліція (обережно – на відео присутня ненормативна лексика).

У підсумку команди після паузи все ж повернулися з підтрибунного приміщення і дограли матч. «Перемога» виграла з рахунком 3:1, відправивши «Суми» на останнє місце в турнірній таблиці. Команда з Дніпра йде п'ятою.