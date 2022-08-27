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«Динамо» та «Дніпро-1» дізналися суперників за груповим етапом єврокубків

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
«Динамо» та «Дніпро-1» дізналися суперників за груповим етапом єврокубків
фото з відкритих джерел

У Стамбулі пройшло жеребкування двох турнірів УЄФА

У Стамбулі пройшло жеребкування групового етапу Ліги Європи та Ліги конференцій.

Суперником «Динамо» за квартетом В Ліги Європи став нещодавній суперник киян із кваліфікаційного турніру Ліги чемпіонів турецький «Фенербахче», французький «Ренн», а також кривдник «Дніпра-1» за раундом плей-оф кваліфікації ЛЄ кіпрський АЕК.

Своєю чергою, у Лізі конференцій УЄФА жереб звів «Дніпро-1» в одну групу з нідерландським АЗом, кіпрським «Аполлоном» та клубом з Ліхтенштейну «Вадуцем».

Переможці груп вийдуть до 1/8 фіналу, команди, що посядуть другі місця, зіграють стикові матчі з командами, що посядуть треті місця в групах Ліги Європи.

Перший тур групового етапу Ліги Конференцій відбудеться вже 8-го вересня, базові дати наступних турів: 15 вересня, 6 жовтня, 13 жовтня, 27 жовтня та 3 листопада.

Нагадаємо, Київське Динамо не зуміло подолати кваліфікацію, поступившись у плей-оф відбору Бенфіці (0:2, 0:3). Біло-сині продовжать виступ у груповому етапі Ліги Європи.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є мадридський «Реал», який у фіналі попереднього розіграшу, що пройшов 29 травня, узяв гору над «Ліверпулем» з рахунком 1:0.

Нагадаємо, три українки здобули медалі на етапі Діамантової ліги у Стокгольмі.

Теги: УЄФА ФК «Динамо» ФК «Дніпро-1»

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