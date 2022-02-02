Футболіста збірної Франції звинуватили в дев’ятому злочині на сексуальному ґрунті

Бенжамен Менді не скоро повернеться на футбольне поле

«Манчестер Сіті» розірвав угоду з захисником Менді

Футболіста Бенжамена Менді звинуватили ще в одній спробі зґвалтування. Про це повідомляє Goal.com.

Загалом колишнього гравця «Манчестер Сіті» та збірної Франції підозрюють у дев'яти злочинах на сексуальному ґрунті, що стосуються шести різних жінок. Суд призначив дату розгляду справи на 25 липня 2022 року. Ще одне досудове слухання відбудеться 11 березня.

7 січня Менді було звільнено під заставу. Французький футболіст провів під арештом 134 дні.

Наприкінці серпня «Манчестер Сіті» оголосив про розрив угоди з Менді. Захисник виступав за «містян» з 2017 року і тричі перемагав із клубом у чемпіонаті Англії. До цього Бенжамен грав у Франції за «Гавр», «Марсель» і «Монако».

Футболіст також неодноразово запрошувався до збірної Франції.