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    Футболіста збірної Франції звинуватили в дев’ятому злочині на сексуальному ґрунті

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    Бенжамен Менді не скоро повернеться на футбольне поле - Футболіста збірної Франції звинуватили в дев’ятому злочині на сексуальному ґрунті
    Бенжамен Менді не скоро повернеться на футбольне поле
    фото з відкритих джерел

    «Манчестер Сіті» розірвав угоду з захисником Менді

    Футболіста Бенжамена Менді звинуватили ще в одній спробі зґвалтування. Про це повідомляє Goal.com.

    Загалом колишнього гравця «Манчестер Сіті» та збірної Франції підозрюють у дев'яти злочинах на сексуальному ґрунті, що стосуються шести різних жінок. Суд призначив дату розгляду справи на 25 липня 2022 року. Ще одне досудове слухання відбудеться 11 березня.

    7 січня Менді було звільнено під заставу. Французький футболіст провів під арештом 134 дні.

    Наприкінці серпня «Манчестер Сіті» оголосив про розрив угоди з Менді. Захисник виступав за «містян» з 2017 року і тричі перемагав із клубом у чемпіонаті Англії. До цього Бенжамен грав у Франції за «Гавр», «Марсель» і «Монако».

    Футболіст також неодноразово запрошувався до збірної Франції.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Сіті Бенжамін Менді
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    Футболіста збірної Франції звинуватили в дев’ятому злочині на сексуальному ґрунті