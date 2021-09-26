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    «Зоря» розгромила «Дніпро-1» перед зустріччю з «Ромою»

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    &laquo;Дніпро-1&raquo; зазнав нищівної поразки на власному полі - «Зоря» розгромила «Дніпро-1» перед зустріччю з «Ромою»
    «Дніпро-1» зазнав нищівної поразки на власному полі
    Фото з відкритих джерел

    Команда Віктора Скрипника знищила конкурента за місце в єврокубках

    Луганська «Зоря», яка на наступному тижні прийме італійську «Рому» в Лізі конференцій, в 9 турі чемпіонату України розбила «Дніпро-1». Гості забили чотири голи і не отримали жодного у відповідь.

    В рівній грі «Зорі» вдалося відкрити рахунок – орендований в «Динамо» Сергій Булеца вдало зіграв на добиванні. Спроби «Дніпра» зрівняти рахунок ні до чого не призвели, а коли команда залишилася в меншості після вилучення Ігоря Когута на 82-й хвилині, вона виглядала приреченою. В наступні 10 хвилин дніпряни ще тричі виймали м’яч з сітки воріт. Кочергін двічі і Шахаб довели рахунок до розгромного. Підсумок – 0:4.

    Раніше, нагадаємо, «Динамо» перемогло «Рух» – 2:0, а «Шахтар» здолав «Верес» – 4:1, «Ворскла» переграла «Колос» – 1:0, «Олександрія» взяла гору над «Маріуполем» – 2:1, «Минай» поступився «Львову» – 1:2, а «Десна» – «Металісту 1925» – 1:2.

    Турнірна таблиця

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    Наступного тижня відбудуться матчі єврокубків. «Шахтар» прийме «Інтер», а «Динамо» гостюватиме в «Баварії».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    «Зоря» розгромила «Дніпро-1» перед зустріччю з «Ромою»