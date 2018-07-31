Бразильський півзахисник Вітор Буено пройшов медогляд у «Динамо» – джерело



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вітор Буено. Фото Getty Images

Уже у перший день серпня бразилець може підписати контракт

Віктор Фрезарін Буено найближчим часом стане футболістом київського «Динамо».

Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Кирило Крижановський.

«23-річний бразильський атакувальний хавбек Вітор Буено вже у Києві, і сьогодні або завтра підпише контракт з «Динамо», - написав він.

«Планується, що це буде оренда із «Сантоса». Свою частку – Дерліса Гонсалеса – «Сантос» уже отримав», - додало джерело

Раніше була інформація, що Буено вже 11 днів перебуває у Києві та чекає завершення переговорів між клубами.

Раніше була ймовірність, що Гонсалес відмовиться переходити у «Сантос», і бразильський клуб у такому випадку просив за оренду Буено 500 тисяч євро.

Але такий розвиток подій не влаштувала киян.

І от у вівторок, 31 липня, стало відомо, що «Динамо» віддало в оренду у Бразилію одного зі своїх лідерів.

Додамо, що «Динамо» заявило на сезон колишнього нападника кам’янської «Сталі».