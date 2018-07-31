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    Бразильський півзахисник Вітор Буено пройшов медогляд у «Динамо» – джерело

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    Вітор Буено. Фото Getty Images - Бразильський півзахисник Вітор Буено пройшов медогляд у «Динамо» – джерело
    Вітор Буено. Фото Getty Images

    Уже у перший день серпня бразилець може підписати контракт

    Віктор Фрезарін Буено найближчим часом стане футболістом київського «Динамо».

    Про це у своєму Twitter повідомив журналіст Кирило Крижановський.

    «23-річний бразильський атакувальний хавбек Вітор Буено вже у Києві, і сьогодні або завтра підпише контракт з «Динамо», - написав він.

    «Планується, що це буде оренда із «Сантоса». Свою частку – Дерліса Гонсалеса – «Сантос» уже отримав», - додало джерело

    Раніше була інформація, що Буено вже 11 днів перебуває у Києві та чекає завершення переговорів між клубами.

    Раніше була ймовірність, що Гонсалес відмовиться переходити у «Сантос», і бразильський клуб у такому випадку просив за оренду Буено 500 тисяч євро.

    Але такий розвиток подій не влаштувала киян.

    І от у вівторок, 31 липня, стало відомо, що «Динамо» віддало в оренду у Бразилію одного зі своїх лідерів.

    Додамо, що «Динамо» заявило на сезон колишнього нападника кам’янської «Сталі».

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Бразилія
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