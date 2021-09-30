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    Гол Мессі визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео)

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    Перший гол Мессі за ПСЖ став красенем - Гол Мессі визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео)
    Перший гол Мессі за ПСЖ став красенем
    Фото з відкритих джерел

    Ліонель вперше забив за «Парі Сен-Жермен» і одразу став лауреатом

    УЄФА оголосив результати голосування на кращий гол другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Перше місце посів гол форварда «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі в грі з «Манчестер Сіті» (2:0). На другому місці гол півзахисника «Шерифа» Себастьєн Тіля в ворота «Реала» (2:1). Це взяття воріт допомогло молдавському клубу завоювати сенсаційну перемогу.

    Третє місце посів гол захисника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса у ворота «Вільярреала» (2:1). На четвертому місці нападаючий «Атлетіко» Антуан Грізманн з результативним ударом по воротах «Мілана» (2:1).

    Усі результати другого туру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Гол Мессі визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео)