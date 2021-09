Гол Мессі визнано найкращим у другому турі Ліги чемпіонів (відео)

УЄФА оголосив результати голосування на кращий гол другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Перше місце посів гол форварда «Парі Сен-Жермен» Ліонеля Мессі в грі з «Манчестер Сіті» (2:0). На другому місці гол півзахисника «Шерифа» Себастьєн Тіля в ворота «Реала» (2:1). Це взяття воріт допомогло молдавському клубу завоювати сенсаційну перемогу.

Третє місце посів гол захисника «Манчестер Юнайтед» Алекса Теллеса у ворота «Вільярреала» (2:1). На четвертому місці нападаючий «Атлетіко» Антуан Грізманн з результативним ударом по воротах «Мілана» (2:1).

The Goal of the Week results are in - and it's good news for Leo Messi #UCLGOTW @Heineken #UCL pic.twitter.com/MlnocL2eKF