Луческу назвав причини нищівної поразки «Динамо» від «Баварії»

Після другого туру Ліги чемпіонів кияни йдуть на третьому місці в групі

Київське «Динамо» зазнало поразки з великим рахунком в другому турі групового турніру Ліги чемпіонів. «Баварія» забила команді Мірчи Луческу п’ять голів (5:0). Після гри тренер киян розповів, ще не вдалося його команді.

«Результат відображає те, що відбувалося на футбольному полі. Ще до гри я казав, що «Баварія» - головний претендент на перемогу в Лізі чемпіонів. Ми знали, що не можна грати на атаку з таким суперником, адже ця команда вміло використовує вільні зони за рахунок вертикальних передач і індивідуальних дій. Це показали події другого тайму, коли ми пішли відіграватися. Можна сказати, що три або навіть чотири пропущені голи стали наслідком наших помилок, коли ми виходили з оборони та далеко відпускали м'яч, а «Баварія» ловила нас на контратаках», – наводить слова Луческу офіційний сайт «Динамо».

Гру зіпсували два пропущені голи в першому таймі.

«До першого гола ми грали добре, нам вдавалося стримувати натиск суперника. У «Баварії» практично не було моментів. Але пенальті та пропущений гол змінили ситуацію на полі. Мені потрібно подивитися цей момент. Хлопці в роздягальні говорили, що там був фол на Сидорчуку – його штовхнули і внаслідок цього він зіграв рукою. Після пенальті ми втратили впевненість і легко пропустили, коли Андрієвський занадто далеко відпустив м'яч. Суперник пресингував і одним пасом вивів Левандовського на ворота. Швидше за все, це сталося через нашу невпевненість і страх помилитися», – каже Луческу. – Ми пробували виходити в атаку і після пропущених м'ячів, контратакували, у нас було кілька хороших моментів. Але ми часто втрачали м'яч, не було останньої передачі. Ми неправильно думали, неправильно грали, тому не змогли забити. Виходячи вперед, залишали позаду вільні зони, чим суперник вміло скористався у другому таймі. А гол Сане з гострого кута ще раз показав високий рівень не тільки цього гравця, але і всіх футболістів «Баварії».

В паралельному матчі «Бенфіка» розгромила «Барселону» – 3:0.