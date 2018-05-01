Дисциплінарний комітет розгляне справи двох гравців «Шахтаря» 2-го травня

Справи ще двох гравців донецького клубу не розглядатимуть

КДК ФФУ розгляне справи гравців «Шахтаря» Оларенваджу Кайоде і Марлоса 2-го травня. Справи Тайсона і Дентіньо не розглядатимуть, оскільки КДК не побачив в їх діях порушень. Раніше повідомлялося, що Марлоса дискваліфікують на два матчі за умисне обнулення жовтих карток. У жовтні 2017 року внесли нові дисциплінарні правила, за якими



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Фото: ФК Шахтар

Справи ще двох гравців донецького клубу не розглядатимуть

КДК ФФУ розгляне справи гравців «Шахтаря» Оларенваджу Кайоде і Марлоса 2-го травня.

Справи Тайсона і Дентіньо не розглядатимуть, оскільки КДК не побачив в їх діях порушень.

Раніше повідомлялося, що Марлоса дискваліфікують на два матчі за умисне обнулення жовтих карток.

У жовтні 2017 року внесли нові дисциплінарні правила, за якими навмисне отримання жовтої або червоної картки може каратися дискваліфікацією на два матчі або на невизначений термін.

Марлос пропустить матч проти «Зорі», який пройде 5 травня.

У свою чергу Кайоде дискваліфікують на матч за агресивну поведінку в грі з «Динамо».

Раніше «Динамо» просило КДК розглянути поведінку Кайоде і Тайсона.

Як відомо, обидва моменти відбулися на останніх хвилинах поєдинку: Тайсон вдарив форварда «Динамо» Дьємерсі Мбокані, а Кайоде - Шабанова.

Нагадаємо, гра завершилася перемогою «Динамо» (1:0).

Джерело: Футбол 24