Форварда «Шахтаря» дискваліфікують на матч за агресивну поведінку в грі з «Динамо»

Гравець пропустить матч із «Зорею»

КДК ФФУ дискваліфікує форварда «Шахтаря» Оларенваджу Кайоде на один матч за агресивну поведінку проти захисника «Динамо» Артема Шабанова. Про це повідомляє портал zbirna.com. Раніше «Динамо» просило КДК розглянути поведінку Кайоде і Тайсона, бразильця карати не стануть. Як відомо, обидва моменти відбулися