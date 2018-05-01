Форварда «Шахтаря» дискваліфікують на матч за агресивну поведінку в грі з «Динамо»
- Сьогодні, 11:40
-
Розсилка
Оларенваджа Кайоде
Гравець пропустить матч із «Зорею»
КДК ФФУ дискваліфікує форварда «Шахтаря» Оларенваджу Кайоде на один матч за агресивну поведінку проти захисника «Динамо» Артема Шабанова.
Про це повідомляє портал zbirna.com.
Раніше «Динамо» просило КДК розглянути поведінку Кайоде і Тайсона, бразильця карати не стануть.
Як відомо, обидва моменти відбулися на останніх хвилинах поєдинку: Тайсон вдарив форварда «Динамо» Дьємерсі Мбокані, а Кайоде - Шабанова.
Нагадаємо, гра завершилася перемогою «Динамо» (1:0).
Раніше стало відомо, що півзахисник «Шахтаря» Марлос на цьому тижні буде дискваліфікований ФФУ на два матчі за умисне обнулення жовтої картки в матчі з «Ворсклою».