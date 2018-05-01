Марлоса дискваліфікують на два матчі за умисне обнулення жовтих карток

Гравець пропустить матч проти «Зорі», який пройде 5 травня

Півзахисник «Шахтаря» Марлос на цьому тижні буде дискваліфікований ФФУ на два матчі за умисне обнулення жовтої картки в матчі з «Ворсклою». Про це повідомляє портал zbirna.com. Нагадаємо, через цю жовту картку гравець пропустив матч з «Маріуполем» (1:0). У жовтні 2017 року внесли нові дисциплінарні правила, за



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Фото: ФК Шахтар

Гравець пропустить матч проти «Зорі», який пройде 5 травня

Півзахисник «Шахтаря» Марлос на цьому тижні буде дискваліфікований ФФУ на два матчі за умисне обнулення жовтої картки в матчі з «Ворсклою».

Про це повідомляє портал zbirna.com.

Нагадаємо, через цю жовту картку гравець пропустив матч з «Маріуполем» (1:0).

У жовтні 2017 року внесли нові дисциплінарні правила, за якими навмисне отримання жовтої або червоної картки може каратися дискваліфікацією на два матчі або на невизначений термін.

Марлос пропустить матч проти «Зорі», який пройде 5 травня.

Нагадаємо, чотири гравця «Шахтаря» досі тренуються за індивідуальною програмою.